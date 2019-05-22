День города иркутяне будут отмечать три дня

Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутяне будут три дня праздновать День города. Программу мероприятий озвучили на организационном комитете по проведению праздника. Совещание прошло под руководством мэра областного центра Дмитрия Бердникова, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. – 1 июня мы будем отмечать 358-летие нашего города. До праздника остается совсем немного времени. Наша с вами задача сделать так, чтобы в этот день каждый житель мог найти интересное для себя мероприятие. Необходимо создать максимально комфортные условия для всех участников праздника. Особое внимание необходимо обратить на организацию уборки до и после проведения массовых мероприятий. Один из важнейших вопросов – обеспечение безопасности наших горожан в праздничные дни, – отметил глава города. Всего в рамках Дня города Иркутска в четырех округах пройдет более 150 мероприятий. В этом году тематика праздника приурочена к Году театра в России. Первое знаковое мероприятие пройдет уже 31 мая. В Иркутском музыкальном театре имени Загурского с 16.00 до 18.00 состоится праздничный концерт для старшего поколения горожан, в котором примет участие арт-проект «ТенорА 21-го века». 1 июня праздничные мероприятия стартуют с самого утра. На бульваре Гагарина и улице Карла Маркса будет организована праздничная программа «Театральная аллея». На интерактивных площадках выступят артисты профессиональных и любительских театров города. Атмосферу будут создавать гримеры, ходулисты и «живые статуи». В 11.00 на большой сцене у памятника Александру Третьему начнется концертная программа, в рамках которой запланированы музыкальные, хореографические и вокальные номера. С 14.00 там начнется финал конкурса «Голос моего города». Это совместный проект радио МСМ и администрации Иркутска. С 14.00 стартует костюмированное праздничное шествие. Заявки на участие уже подали 65 коллективов. Традиционно праздничные колонны пройдут по улице Карла Маркса: от пересечения с улицей Франк-Каменецкого и до памятника Александру Третьему. Трибуны для жюри, ветеранов и маломобильных людей установят возле академического драматического театра имени Охлопкова. Итоги шествия подведут в 17.00 на сцене у площади памятника Александру Третьему. Лучшие колонны будут отмечены в четырех номинациях: «Лучшая организация», «Приз зрительских симпатий», «Мир театра» «Детство». В 18.00 на большой сцене у памятника Александру Третьему выступит заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко. С 19.00 стартует дискотека от радио МСМ. – Так как празднование Дня города Иркутска в этом году совпадает с днем защиты детей, остров «Юность» мы решили полностью предоставить детям. И на один день мы переименовываем его в «остров детства». Это детская интерактивная игровая площадка, в программе запланированы гала-концерт хореографического фестиваля «Танцующий город», шоу мыльных пузырей, фокусы, аквагрим, конкурсы, квесты, мастер-классы, детская дискотека. Сценическая площадка острова будет оформлена в виде замков в цветах округов города с изображением героев мультфильмов. Сцена будет представлять собой мегараскраску длиной 30 метров, и каждый участник праздника сможет раскрасить любимого мультгероя, – рассказал и.о. начальника управления культуры, туризма и молодежной политики администрации города Иркутска Антон Чернышов На главной сцене на площади графа Сперанского с 19.00 начнется концертная программа «С днем рождения. Иркутск!». Участие в ней примут городские коллективы и специальные гости – народный артист РФ, известный джазмен Игорь Бутман и популярная российская рок-группа «Чайф». Завершится День города праздничным салютом на Нижней Набережной в 22.45. Правоохранительные структуры и коммунальные службы города будут работать в усиленном режиме. Работа общественного транспорта будет продлена до часу ночи. Продолжится празднование Дня города и второго июня. В 12.00 на сквере имени Кирова начнется литературный квартал «От книги к театру». Творческие площадки будут организованы сотрудниками иркутских муниципальных библиотек, театров, книжных сетей. В программе: чтение отрывков из художественных произведений, викторины, инсценировки русских народных сказок, акции дарения книг. В 17.00 под праздничным названием «Вальс над Ангарой» состоится танцевальный вечер для старшего поколения. Место проведения: площадь у памятника Александру Третьему. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрации иркутска

дмитрий бердников

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