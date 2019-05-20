День мыльных пузырей пройдет в Иркутске 25 мая

Иркутск, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян и гостей города приглашают 25 мая на традиционный День мыльных пузырей. Праздник состоится на площади у памятника Александру III, начало в 13:00.

День мыльных пузырей пройдет в Иркутске уже 12-й раз. Гостей праздника ожидают сюрпризы, конкурсы, площадки для активного отдыха, концертная программа и "тысячи волшебных пузырьков", сообщается на странице мероприятия Вконтакте. Генеральный партнер праздника - фабрика мороженого "Ангария".