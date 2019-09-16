День Олхи впервые прошел в Шелеховском районе

Шелеховский район, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе впервые прошел экологический праздник «День Олхи». Инициатором мероприятия выступила компания РУСАЛ, а его участниками стали 160 человек – жители территории, сотрудники местных организаций, представители муниципальной власти, депутаты.

В этом году хлама на реке оказалось больше обычного: к тому, что обычно оставляют за собой отдыхающие, добавился и мусор, принесенный рекой во время летнего наводнения. За два часа волонтеры собрали 223 мешка отходов объемом по 120 литров каждый. Отдельно собирали батарейки и пластиковые крышки: их набралось 15 кг и 5,5 кг соответственно.

– Вклад РУСАЛа в экологическое благополучие территории не ограничивается модернизацией производства и газоочистного оборудования. Мы постоянно проводим подобные массовые уборки, высаживаем деревья, выпускаем в водоемы мальков. Шелеховский район – это очень красивое живописное место, и наша задача – поддерживать его в таком виде, – прокомментировал генеральный директор Иркутского алюминиевого завода Олег Буц.

Субботник проходил в формате квеста – параллельно с уборкой волонтеры соревновались в конкурсах на экологические знания и командообразование. Абсолютно все участники акции получили дипломы, а наиболее активные – еще и памятные сувениры.

День Олхи – это часть масштабного экологического проекта РУСАЛа «День рек». Он стартовал в 2011 году в Красноярске с Дня Енисея. Постепенно география проекта расширялась. Помимо Красноярска, праздник стал ежегодно проходить в Ачинке, Саяногорске, Новокузнецке и в других городах присутствия компании.

По сообщению пресс-службы ИркАЗа ОК РУСАЛ