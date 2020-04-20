День Победы в Приангарье отметят акциями без массового скопления людей

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ко Дню Победы 9 мая будут проведены акции без массового скопления людей. Города и поселки празднично украсят. На улицах и по радио будет звучать музыка военных лет. Желающим возложить цветы к памятникам Победы нужно будет соблюдать требования безопасности – выдерживать социальную дистанцию, носить маску и перчатки.

Напомним, в связи с пандемией коронавирусной инфекции президент РФ Владимир Путин принял решение перенести массовые праздничные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Приангарье обсудили новый формат празднований, сообщает пресс-служба губернатора.

– Саму дату – 9 мая – невозможно отменить или перенести. В каждой семье в этот день будут вспоминать своих героев. Мы должны уделить особое внимание каждому ветерану, вручить им подарки, поздравить, сделать это от всего сердца. Необходимо продумать, как сделать это по-настоящему празднично, торжественно, со словами глубокой благодарности и в то же время соблюсти требования безопасности. Важнее всего – сохранить здоровье старшему поколению, которое находится в группе риска, – сказал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Кроме того, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны приготовлены подарки от правительства Иркутской области. С 21 апреля их начали передавать представителям муниципальных образований, которые вручат их ветеранам.

Завершается вручение юбилейных медалей к 75-летию Великой Победы. На данный момент их получили более 9 тысяч человек, осталось 147 наград. Они будут вручены с соблюдением мер безопасности.

– В Иркутской области в полном объеме завершены все выплаты, которые приурочены ко Дню Победы. Так, Ветераны Великой Отечественной войны и вдовы получили по 10 тысяч рублей. Еще 121,5 тысячи жителей Иркутской области, которые имеют статус детей войны, получили по две тысячи рублей. Как только будут приняты поправки в областной закон, увеличивающие выплату, этой категории доплатят по три тысячи рублей. Ожидается, это произойдет в мае, – сказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.