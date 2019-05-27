День пограничника отметили в Иркутске

Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у мемориала «Вечный огонь Славы» 27 мая состоялась культурно-патриотическая акция «Боевой расчет».

Военнослужащих и ветеранов пограничных войск Иркутска поздравил мэр Дмитрий Бердников, сообщает пресс-служба администрации города.

– В День пограничника мы чествуем защитников нашей Отчизны. Тех, для кого понятия честь, верность долгу – являются основными в жизни и на службе. Наши земляки самоотверженно защищали и защищают рубежи Родины. Среди них есть те, чья служба является примером воинской доблести и отваги. Низкий поклон нашим ветеранам! Вы всегда будете являться ориентиром для сегодняшнего поколения военных. Особые слова благодарности – семьям пограничников. Вы тоже несете свою службу: обеспечиваете надежный тыл для своих мужей и отцов, – отметил глава города.

В акции приняли участие около 250 человек. Среди них члены «Комитета пограничников», представители городского совета ветеранов Военно-морского флота, общественной организации морских пехотинцев «Тайфун», организации участников боевых действий в Чеченской Республике, организации ветеранов Афганистана, «Союза десантников», организации ветеранов разведки и подразделений специального назначения, организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, участники поискового отряда «Байкал», юнармейцы, курсанты ИГЦ «Патриот» и клуба «Вымпел», студенты ркутска.

Присутствующие почтили минутой молчания пограничников, погибших при исполнении воинского долга, возложили гирлянды и цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы».