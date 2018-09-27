ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Общество
28.09.2018

День пожилого человека отметили в Правобережном округе Иркутска

Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 300 жителей Правобережного округа приняли участие в торжественном мероприятии, посвященному Дню пожилого человека.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, гостям был представлен концерт, организованный при содействии Совета ветеранов и администрации округа. С праздником иркутян старшего возраста поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

– В традициях русского народа заложено особое отношение к старшему поколению. Мы уважаем и чтим наших родителей, дарим им внимание и заботу. И этот праздник – еще один повод выразить вам нашу признательность за Вашу мудрость, бесценный жизненный опыт, которыми Вы щедро делитесь с нами. Благодарю вас за активное участие в жизни Иркутска! Искренне желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и энергии для всех ваших начинаний, – обратился к присутствующим глава города.

Также гостей поздравили заместитель мэра – председатель комитета по управлению Правобережным округом Надежда Лебедева, председатель Совета ветеранов округа Владимир Преловский, представители Законодательного собрания Иркутской области, областного Совета ветеранов, общественных и благотворительных организаций.

Концертную программу подготовили вокальные ансамбли «Узорочье» и «Лучинушка», сводный хор студентов ИРНИТУ, танцевальный коллектив школы №1, а также хор «Россияночка» ГТК «Любимовка». С сольными номерами выступили солист Иркутского областного музыкального театра имени Загурского Евгений Алешин и вокалистка Светлана Куба. В рамках праздничного мероприятия самым активным жителям Правобережного округа были вручены Почетные грамоты областного и окружного Советов ветеранов.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске