День студента в Иркутске отметят массовым катанием на коньках

Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Празднование Дня студента пройдет в Иркутске на катке острова Конный 25 января. Праздничная программа «Все на лёд» начнется в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Для присутствующих выступят творческие студенческие коллективы, состоится розыгрыш призов и вручение подарков. Кроме этого, запланированы салют и дискотека на коньках.

– Масштабное празднование Дня студентов в таком формате мы впервые провели в прошлом году. Тогда на острове Конный собрались около тысячи студентов ИГУ, ИрГУПС, ВСИ МВД РФ, БГУ, ИРНИТУ, а также учащиеся иркутских ссузов. По отзывам участников массового катания на коньках, праздник удался. Надеемся, что подобное объединение всей учащейся молодежи Иркутска 25 января станет традиционным, – отметил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников.