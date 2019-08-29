День знаний в Иркутске будет солнечным

Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в День знаний, 1 сентября, погода останется солнечной, днем ожидается температура +25, +27°.

Как рассказала 30 августа журналистам заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова, в областном центре оба выходных ожидаются теплыми. Хотя 1 сентября уже может подняться ветер – предвестник холодного атмосферного фронта, который должен прийти в город в ночь с 1 на 2 сентября. Он должен принести дожди и похолодание.

Часть районов Иркутской области этот фронт может достигнуть раньше – там похолодает уже в середине дня и могут начаться дожди с сильным ветром. При этом в первой половине дня воздух может успеть прогреться до +24, +26°, в отдельных районах – до +30°.