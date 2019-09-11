Денис Мацуев поучаствует в высадке сеянцев сосны в Боханском районе

Боханский район, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе 14 сентября высадят более 37 тысяч сосен в рамках акции «Живи, лес!». В ней примет участие народный артист России, пианист и уроженец Иркутска Денис Мацуев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Всего к акции планируется привлечь 500 человек. Участок, где высадят деревья, находится на расстоянии 90 км от Иркутска по Александровскому тракту.

Всего в сентябре 2019 года на территории Иркутской области в рамках осенней акции «Живи, лес!» планируется посадить 447,13 тысяч сеянцев и саженцев на площади 113,92 га.