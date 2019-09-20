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Общество
19.09.2019

Депутат думы Ангарска поучаствовал в акции единороссов «Скажи «спасибо» своему учителю»

Ангарск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель фракции партии «Единая Россия» в думе Ангарска Денис Ягодзинский стал участником региональной акции «Скажи «спасибо» своему учителю». Он опубликовал пост с благодарностью учителю своего сына в социальной сети «Одноклассники».

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в тексте поста депутат пишет, что благодаря Ларисе Бутаковой его сын успешно закончил учебную программу и нашел друзей. В своем послании учителю сына Денис Ягодзинский отметил чуткое отношение к ученикам Ларисы Бутаковой и пожелал ей крепкого здоровья.

Напомним, областную акцию «Скажи «спасибо» своему учителю запустило Иркутское региональное отделение «Единой России». Целью проведения акции является повышение престижа профессии учителя через общественное признание педагогической деятельности. Стать участником акции может любой житель Иркутской области, желающий публично высказать своему учителю слова благодарности. Заявки на участие принимаются до 25 сентября включительно.

Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» по ссылке. Итоги проведения акции будут объявлены в День учителя и опубликованы на официальном сайте партии и в региональных средствах массовой информации.

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