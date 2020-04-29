Депутат думы Иркутска Алексей Распутин организовал в своем округе штаб быстрого реагирования

Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В связи с распространением коронавирусной инфекции в предместье Рабочее в округе члена президиума регионального политического совета партии «Единая Россия», депутата думы Иркутска Алексея Распутина был организован штаб быстрого реагирования. В него вошли активные отзывчивые люди, предприниматели, руководители учреждений, волонтеры – те, от кого зависит, насколько оперативно придет помощь к тому, кто в ней нуждается, сообщает пресс-служба «Единой России». – Для всего цивилизованного общества благотворительность – это норма жизни, – убежден учредитель фонда Алексей Распутин. – Настоящая благотворительная помощь не оказывается по принципу «от сильного слабому» или «от богатого к бедному». Она исходит от того, кто в данный момент имеет возможность ее оказать, и адресована тому, кому она в настоящее время необходима. Люди слишком часто меняются в этой жизни местами, чтоб игнорировать призывы о помощи и поддержке. Все в нашем мире возвращается бумерангом: сегодня ты поможешь кому-то, а завтра кто-то поможет тебе. Штаб Алексея Распутинана базе Волонтерского центра «Единой России» обработал уже несколько десятков обращений от граждан. Одно из обращений касалось неполадок со светом и отоплением в квартире у пенсионера, который живет в одном из бараков на улице Баррикад. В доме, где раньше было печное отопление, занимает небольшую комнату. И уже давно не пользуется дровами, да и кладовки, в которых хранились дрова, также давно снесены. Батареи в комнате нет, согревается с помощью обогревателя. Почти одновременно в доме пропал свет и сломался обогреватель. Пенсия невысокая, лишних средств нет. И даже оплата за услуги электрика оказалась неподъемной, не говоря уже про обогреватель. Для того, чтобы быстро наладить проводку из штаба депутата отправили на место аварии электрика. А Денис Васильев, житель предместья Рабочее, прочитав в сообществе вайбера округа Алексея Распутина призыв о помощи, после работы заехал, забрал сломанный обогреватель, починил, но передал информацию в штаб, что обогревателю работать несколько дней – свое отработал. Депутат Алексей Распутин купил и передал новый обогреватель пенсионеру. Наиболее востребованная помощь – в продуктовых наборах: их развезено по округу несколько десятков. Например, мужчина живет вдвоем с сыном в частном доме на улице Освобождения. Зарабатывает на жизнь частными заказами, как-то перебивались. Заказов нет – не на что стало даже купить продукты. Понадобилась продуктовая корзина и семье с улицы Мальтинской: мама осталась без работы, а в семье трое детей. Есть просьбы помочь с приобретением гигиенических средств первой необходимости. Торговый центр «Торгсервис» предоставил в качестве помощи новую мужскую одежду: рубашки и брюки, а его руководитель передал в одну семью бывший в употреблении, но в рабочем состоянии компьютер: при дистанционном обучении без него не обойтись. Жители Рабочего собрали теплую одежду для нуждающихся пенсионеров округа, а в семью в доме по улице Баррикад, где есть лежачий больной, передали средства по уходу: специализированную смесь, пеленки и памперсы. Жители предместья Рабочее организовали обмен продуктами между соседями. За бесхитростными простыми историями – судьбы конкретных людей. Напомним, в Иркутской области Волонтерский центр действует на базе общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Возглавляет Центр секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол, заместитель руководителя – Артем Лобков. Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья. Для того, чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: 8 914-955-75-33, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59. Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары. Телефон оперативного штаба Алексея Распутина: 8 964-653-45-17. Также на базе Волонтерского центра работает отдельная линия правовой помощи гражданам Иркутской области. Получить юридическую поддержку можно по номеру 8 914-005-19-05. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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