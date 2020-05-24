Депутат думы Иркутска Алексей Распутин поздравил выпускников школ предместья Рабочее

Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска, член президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Алексей Распутин поздравил школьников иркутского предместья Рабочее с окончанием обучения. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР. В 2020 году выпускники оканчивают школу в уникальное время, заявил он. Во-первых, это год 75-летнего юбилея Великой Победы. Во-вторых, страна проходит трудное испытание на человечность, связанное с пандемией. В связи с последним девятиклассники освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации. Не будут сдавать экзамены и 11-классники, которые собрались получить среднее специальное образование. ЕГЭ для выпускников 11 класса, готовящихся к поступлению в вузы, начнутся непривычно поздно – в конце июня. В этом году не останется в семейном архиве привычного видео с записью торжественной линейки «Последний звонок». Но праздник «Последний звонок» невозможно отменить, считает депутат. – Поздравляю учителей, выпускников и родителей школ №8, 66, лицея №1 с важнейшим праздником в их жизни. Для учителей выпускники – это венец их кропотливого многолетнего и очень значимого труда. За короткое время вынужденного дистанционного обучения мы все как никогда осознали, какую важную роль в процессе обучения играет личность учителя, – сказал Алексей Распутин. Для родителей этот праздник – осознание того, что наступило время отпустить детей во взрослую жизнь, отметил он. Сейчас поддержка и помощь родителей очень нужны детям: они выбирают свой путь, свою судьбу. Для выпускников это грустный и одновременно радостный день. Грустный, потому что пришла пора попрощаться с тем, что на протяжении многих школьных лет было частью жизни. Радостный, потому что всегда интересно: а что там, впереди? – Дорогие наши выпускники! Пусть удача и везение сопутствуют вам не только на предстоящих экзаменах (их вы будете сдавать еще не раз), но и в дальнейшей жизни! Пусть жизнь будет наполнена приятными и радостными событиями! И примите от меня традиционное напутствие. Молодые люди, где бы вы ни жили, какую бы профессию ни выбрали, не забывайте свою малую родину, предместье Рабочее города Иркутска, которая дала вам путевку во взрослую жизнь. Доброго вам пути! – сказал Алексей Распутин. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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