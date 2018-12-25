ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Общество
26.12.2018

Депутат думы Иркутска Иван Гущин поздравил с Новым годом жителей своего избирательного округа

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска по избирательному округу №27 Иван Гущин поздравил жителей с наступающим Новым годом. Из Благотворительного фонда Ивана Гущина были выделены средства на приобретение подарков и организацию праздничных мероприятий.

Так, подарочные сертификаты на приобретение строительных материалов депутат вручил руководителям школ №6, №35, №55, Дома ребенка №1, детских садов №83, №165, №166, №167, №171, сообщает пресс-служба думы.

В рамках проекта «Спешите делать добро» Иван Гущин помог организовать поездку детских творческих коллективов микрорайона Первомайский в Марковский геронтологический центр, где юные дарования выступили с концертом. Также было приобретено 150 новогодних подарков для детей из микрорайонов Университетский и Первомайский. Помощь в этом оказали ТОСы «Черемушки», «Вампиловский» и «Университетский».

В Гуманитарном центре-библиотеке имени семьи Полевых состоялись новогодние посиделки и концерт для ветеранов и пенсионеров, организаторами которых стали Советы ветеранов №8, №9, №17, Союз пенсионеров Первомайского. Для них приобрели еще 150 новогодних подарков.

– Фонд ежегодно выделяет средства на приобретение подарков для детей и пенсионеров, общественных организаций, муниципальных учреждений Первомайского и Университетского. Эту традицию мы отменять не намерены. Выражаю глубокую благодарность советам ветеранов, ТОСам, активным жителям округа и тем, кто принимал участие в жизни округа и весь год помогал мне решать важные для нас всех задачи. В новом году я желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и мира в семье, – сказал Иван Гущин.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске