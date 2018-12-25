Депутат думы Иркутска Иван Гущин поздравил с Новым годом жителей своего избирательного округа

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска по избирательному округу №27 Иван Гущин поздравил жителей с наступающим Новым годом. Из Благотворительного фонда Ивана Гущина были выделены средства на приобретение подарков и организацию праздничных мероприятий.

Так, подарочные сертификаты на приобретение строительных материалов депутат вручил руководителям школ №6, №35, №55, Дома ребенка №1, детских садов №83, №165, №166, №167, №171, сообщает пресс-служба думы.

В рамках проекта «Спешите делать добро» Иван Гущин помог организовать поездку детских творческих коллективов микрорайона Первомайский в Марковский геронтологический центр, где юные дарования выступили с концертом. Также было приобретено 150 новогодних подарков для детей из микрорайонов Университетский и Первомайский. Помощь в этом оказали ТОСы «Черемушки», «Вампиловский» и «Университетский».

В Гуманитарном центре-библиотеке имени семьи Полевых состоялись новогодние посиделки и концерт для ветеранов и пенсионеров, организаторами которых стали Советы ветеранов №8, №9, №17, Союз пенсионеров Первомайского. Для них приобрели еще 150 новогодних подарков.

– Фонд ежегодно выделяет средства на приобретение подарков для детей и пенсионеров, общественных организаций, муниципальных учреждений Первомайского и Университетского. Эту традицию мы отменять не намерены. Выражаю глубокую благодарность советам ветеранов, ТОСам, активным жителям округа и тем, кто принимал участие в жизни округа и весь год помогал мне решать важные для нас всех задачи. В новом году я желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и мира в семье, – сказал Иван Гущин.