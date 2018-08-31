ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Общество
31.08.2018

Депутат думы Иркутска Светлана Кузнецова поздравила первоклассников Селиванихи

Иркутск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Подарки к школе получили 25 первоклассников в поселке имени Горького (Селиваниха) от депутата думы Иркутска Светланы Кузнецовой. Детям вручили наборы канцелярии в рамках ежегодной акции «Школьный портфель», которую депутат организует и проводит совместно с активистами округа.

Светлана Кузнецова рассказала, что многодетным семьям округа выдадут 250 наборов по заявлениям от родителей. 1 сентября первоклассники школ избирательного округа №1 получат около 170 наборов. Еще 40 первоклашек планируется поздравить на празднике в поселке имени Горького, который организует ТОС «Селиваниха».

Как сообщает пресс-служба гордумы, ко Дню знаний приурочили еще и запланированный турнир по настольному теннису. Его переформатировали в фестиваль, раздали всем желающим ракетки и устроили любительские игры.

– По задумке инициативных жителей в поселке будет реализован небольшой проект территории для занятий спортом, гуляний, мероприятий. Работы будут выполняться по проекту «Народные инициативы». Жители дружно голосовали и боролись за победу своей заявки, и этот совместный труд принес желанные результаты, – отметила Светлана Кузнецова.

Жители поселка обратились к депутату с просьбой почаще проводить такие мероприятия, чтобы можно было тренироваться и участвовать в окружных соревнованиях.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске