Депутат думы Иркутска Светлана Кузнецова поздравила первоклассников Селиванихи

Иркутск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Подарки к школе получили 25 первоклассников в поселке имени Горького (Селиваниха) от депутата думы Иркутска Светланы Кузнецовой. Детям вручили наборы канцелярии в рамках ежегодной акции «Школьный портфель», которую депутат организует и проводит совместно с активистами округа.

Светлана Кузнецова рассказала, что многодетным семьям округа выдадут 250 наборов по заявлениям от родителей. 1 сентября первоклассники школ избирательного округа №1 получат около 170 наборов. Еще 40 первоклашек планируется поздравить на празднике в поселке имени Горького, который организует ТОС «Селиваниха».

Как сообщает пресс-служба гордумы, ко Дню знаний приурочили еще и запланированный турнир по настольному теннису. Его переформатировали в фестиваль, раздали всем желающим ракетки и устроили любительские игры.

– По задумке инициативных жителей в поселке будет реализован небольшой проект территории для занятий спортом, гуляний, мероприятий. Работы будут выполняться по проекту «Народные инициативы». Жители дружно голосовали и боролись за победу своей заявки, и этот совместный труд принес желанные результаты, – отметила Светлана Кузнецова.

Жители поселка обратились к депутату с просьбой почаще проводить такие мероприятия, чтобы можно было тренироваться и участвовать в окружных соревнованиях.