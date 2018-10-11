Депутат думы Иркутска Светлана Кузнецова поздравила жителей округа с Днем пожилого человека и Днем учителя

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска Светлана Кузнецова поздравила жителей своего избирательного округа с Днем пожилого человека и с Днем учителя. В школах №29 и №42 прошли концерты для старшего поколения поселков Кирова и Жилкино. Светлана Кузнецова приготовила и вручила небольшие подарки всем гостям торжественного мероприятия.

– На праздник в поселке Кирова пришли порядка 150 жителей, в Жилкино – около 50. Это намного больше, чем в предыдущие годы. Люди стали откликаться на приглашения, собираться, вместе проводить время. Такие мероприятия объединяют, это очень важно. Каждый раз отмечаю, что растет интерес жителей к работе депутата и развитию поселка, – отметила она.

Как сообщает пресс-служба думы Иркутска, День учителя отпраздновали концертами в школах избирательного округа. Пригласили выпускников и творческие коллективы. Собственные выступления представили и ученики. Светлана Кузнецова отметила высокий уровень подготовки творческих номеров. Кроме того, 7 октября педагоги приняли участие в благотворительном турнире среди школ Ленинского округа. На этом мероприятии их также поддержала депутат.