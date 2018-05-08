Депутат гордумы Светлана Кузнецова поощрила активных иркутян и поздравила ветеранов с наступающим Днем Победы

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска Светлана Кузнецова вручила благодарственные письма 30-ти активистам поселка Кирова. Кроме того, она традиционно поздравила с наступающим Днем Победы 17 ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов.

Поселок Кирова входит в избирательный округ Светланы Кузнецовой. Как сообщает пресс-служба думы Иркутска, в рамках общегородского субботника его жители объединились и самостоятельно привели в порядок улицы и проезды. Самые активные горожане получили поощрение от депутата на празднике в честь 9 Мая.

– Считаю, что выражать благодарность за добрые дела необходимо. Отмечая неравнодушных жителей за инициативу, за труд, за внимание к округу, я стараюсь поддержать в них желание сделать наш округ лучше. Мне очень импонирует стремление объединиться, сделать что-то полезное. Доброе соседство и забота о своем городе являются очень важными для формирования комфортной жизни, – считает Светлана Кузнецова.

Подарки и цветы ветеранам и участникам войны депутат совместно с Благотворительным фондом Алексея Красноштанова вручает третий год подряд. Поддержку в этом также оказывает администрация Иркутска и Совет ветеранов Ленинского округа.

– Эти люди прошли через войну, тяжелейший труд, немыслимые лишения, потеряли близких, но более светлых, гостеприимных и радушных хозяев я не встречала. Невозможно подобрать слова, чтобы описать эмоции, гордость за наших ветеранов, радость от общения с ними. И я очень надеюсь, что в следующем году я снова увижу и поздравлю их всех, – сказала депутат.

Большой праздник-концерт, посвященный Дню Победы, состоится в поселке Жилкино 9 мая в сквере на ул. Шахтерская. Начало в 11:00.