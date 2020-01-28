Депутат Госдумы Александр Якубовский добился привлечения к ответственности виновного в произволе сотрудника полиции в Якутии

Якутия, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По итогам запроса депутата Государственной думы, члена фракции «Единой России», руководителя рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков Александра Якубовского к ответственности был привлечен майор полиции, виновный в превышении должностных полномочий в отношении пенсионера, ветерана труда и кавалера ордена «Знак почета», старейшины юкагирского народа Дмитрия Бегунова.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, ранее депутат обратился к прокурору республики Саха (Якутия) Олегу Нарковскому и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой проверить законность действий сотрудников полиции и Росрыболовства Ленского района.

– Мне поступил ответ от следователя по особо важным делам Якутского следственного отдела на транспорте, согласно которому доказательства по делу Бегунова были фальсифицированы. В результате противоправных действий мужчина не только понес серьезные материальные убытки, но и подвергся незаконному уголовному преследованию. Действия сотрудников полиции вызывают в данном случае не просто недоумение, а просто не имеют под собой никакого обоснования, – отметил Якубовский.

По его словам, виновный в превышении должностных полномочий сотрудник полиции привлечен к ответственности.

– Уголовное преследование в отношении Бегунова прекращено, – заключил депутат.

Напомним, Бегунов обратился к Якубовскому, сообщив, что рыбинспектор Ленского территориального управления Росрыболовства Скляров и лейтенант транспортной полиции Бруско изъяли у него четыре рыбы, предназначенные для личного пропитания, завели уголовное дело и выписали штраф за ущерб природе в размере 43 тысячи 500 рублей, который он вынужден выплачивать из своего единственного источника дохода – пенсии.