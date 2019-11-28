Депутат Госдумы – о том, когда в России 31 декабря может стать выходным днём

Интернет, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Один из авторов законопроекта о переносе выходного дня на 31 декабря вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев рассказал, когда будет решён данный вопрос. По его словам, все зависит от желания правительства пойти на встречу своим гражданам, сообщают argumenti.ru .

– Я сомневаюсь в оперативности федерального собрания, и в течение месяца подобный законопроект, скорее всего, принят не будет. Но даже если его и примут в ближайшее время, то действовать он начнет все равно только со следующего года, – отметил он.

Игорь Лебедев добавил, что большинство российских граждан согласны отработать 31 декабря в другой день месяца. Вице-спикер не думает, что один лишний выходной как-то отразиться на бюджете страны. При этом напомнил, что премьер-министр Дмитрий Медведев всё чаще говорит о переходе на четырехдневную рабочую неделю.