Депутат Василий Донских собрал 200 продуктовых наборов для нуждающихся семей микрорайона Первомайский

Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Двести продовольственных наборов собрал депутат думы Иркутска по избирательному округу №26 Василий Донских для нуждающихся семей микрорайона Первомайский. Кроме того, на средства депутата закуплены антисептики, маски и перчатки, которые также вошли в наборы, сообщает пресс-служба думы.

– Мы все сейчас находимся в очень непростой ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это не только социальная, но и экономическая проблема. На просьбу о помощи откликнулись предприниматели и поддержали этот проект, частично предоставив продукты, – рассказал депутат.

Сформированные пайки помогают развозить волонтеры и активные жители округа. 200 заявок – не предел: как сообщил Василий Донских, при необходимости списки будут дополняться.