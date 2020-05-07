Депутат Виктор Ильичев почтил память погибших в годы войны работников Лисихинского кирпичного завода

Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска Виктор Ильичев почтил память иркутян, которые работали на Лисихинском кирпичном заводе и погибли в годы Великой Отечественной войны. Накануне мемориал привели в порядок, а сегодня, 7 мая, к нему возложили цветы. Мероприятие проводится каждый год по инициативе депутата, сообщает пресс-служба думы.

Как рассказал Виктор Ильичев, в 2003 году заброшенный мемориал привели в порядок собственными силами, и с тех пор в каждую годовщину Великой Победы здесь проводятся торжественные митинги с участием работников завода. В этом году условия немного изменились.

– Чтобы не подвергать пожилых людей опасности, мы приняли решение поздравить их дистанционно, а вместо проведения митинга возложить цветочную гирлянду. Вместе с моими сыновьями мы сделали это сами. Несмотря на ограничения, с которыми сегодня столкнулся Иркутск и весь регион, мы обязаны почтить память и трудовой подвиг иркутян, не щадивших себя – все было для фронта, все для победы, – сказал он.

Во время войны Иркутский кирпичный завод за 27 дней был перепрофилирован и начал выпускать противотанковые мины. Иркутяне работали без выходных и даже по ночам. Сейчас на месте бывшего завода размещается строительная компания «ВостСибСтрой». По решению ее руководства на здание прикреплена памятная табличка, установлен вазон с цветами.

Виктор Ильичев также добавил, что в избирательном округе №13 после снятия ограничений по коронавирусу все же состоится празднование Дня Победы с традиционными мероприятиями: поздравлением ветеранов, участников войны и тружеников тыла, полевой кухней, песнями военных лет.