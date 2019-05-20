Депутатам ЗС Иркутской области рекомендуют принять ряд социально значимых инициатив

Иркутская область, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Члены комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области рассмотрели и рекомендовали к принятию ряд социально-значимых законодательных инициатив депутатов областного парламента. Заседание комитета прошло 17 мая под руководством Ирины Синцовой. В частности, депутаты рекомендовали к принятию изменения в закон «Об областной государственной поддержке отдельных категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области». Предлагается довести размер дополнительной ежемесячной выплаты студентам целевого обучения, получающим высшее медицинское или педагогическое образование, до трех тысяч рублей на руки. Как напомнила Ирина Синцова, закон, предусматривающий дополнительные стипендии и призванный способствовать решению проблемы нехватки кадров в территориях, был принят по инициативе парламентариев в прошлом году. Но из этих выплат будет удерживаться НДФЛ. Чтобы студенты, пояснила депутат, получали на руки установленные суммы, необходимо предусмотреть дополнительные средства в бюджете области и довести сумму выплат на каждого с учетом НДФЛ. На это и направлена законодательная инициатива, внесенная спикером областного парламента Сергеем Соколом, председателем комитета по здравоохранению и социальной защите Александром Гаськовым и председателем комитета по социально-культурному законодательству Ириной Синцовой. Та же группа депутатов выступила авторами другой законодательной инициативы – внесение изменений в закон «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области». Предлагается предусмотреть, что из областного бюджета могут предоставляться субсидии местным бюджетам в целях софинансирования обязательств по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных школах. Данная мера поддержки коснется более семи тысяч детей-инвалидов. Средство на это, около 72 млн рублей, предлагается предусмотреть при ближайшей корректировки областного бюджета. Законопроект рекомендован к принятию в окончательном чтении на сессии Законодательного собрания 22 мая. Парламентарии рекомендовали к принятию в первом чтении изменения в закон «О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных вопросах определения общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданину по договору социального найма». Законопроект внесен на рассмотрение по инициативе вице-спикера областного парламента Кузьмы Алдарова и председателя профильного комитета Ирины Синцовой. Областной закон предлагается привести в соответствие с Жилищным кодексом РФ Российской Федерации, согласно которому гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. Кроме того, устанавливается, что для принятия на учет граждане могут обращаться с заявлением через многофункциональный центр. Депутаты также рассмотрели изменения в закон «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области». Как напомнил заместитель министра имущественных отношений региона Александр Курбатов, сейчас в законе установлено, что общее количество квартир, предоставляемых детям-сиротам, в одном многоквартирном доме, не может превышать 25% от общего количества квартир в этом доме. Эта норма осложняла реализацию закона в ряде муниципальных образований, в связи с чем, ряд изменений был принят на федеральном уровне, в соответствии с которыми предлагается привести и областной закон. В частности, предусмотрено, что число квартир для детей-сирот в одном доме устанавливается региональным законодательством и при этом не может превышать 25% от общего количества квартир в этом многоквартирном доме, за исключением населенных пунктов с численностью жителей менее 10 тыс. человек, а также домов, количество квартир в которых составляет менее десяти. Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. Члены комитета рассмотрели проект закона «О методиках расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области». В ходе обсуждения Ирина Синцова напомнила, что была поддержана поправка депутатов, касающаяся увеличения нормативов на учебные расходы, и отметила, что сегодня стоит задача по созданию понятного и прозрачного механизма начисления заработной платы педагогам. Кроме того, депутаты рекомендовали к принятию изменения в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области». Областной закон приводится в соответствие с нормами федерального законодательства, в том числе, в части исключения полномочий субъектов РФ по определению своим законом порядка установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения и объекты культурного наследия местного значения. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: александр гаськов

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