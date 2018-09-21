Депутаты думы Иркутска Алексей Савельев и Владимир Потапов организовали Дни здоровья в округах

Иркутск, 23.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Спортивные праздники организовали и провели в своих избирательных округах депутаты думы Иркутска Алексей Савельев и Владимир Потапов. В мероприятиях приняли участие жители двух микрорайонов.

Как сообщает пресс-служба гордумы, во Втором Иркутске на стадион «Зенит» вышли ученики шестых-девятых классов школы №49. Вместо уроков здесь устроили сдачу норм ГТО, игру в футбол. Организацию такого Дня здоровья взяли на себя депутаты молодежной думы Иркутска, Иркутский авиазавод и депутат Алексей Савельев, который также обеспечил участников призами.

Несколько сотен школьников соревновались в прыжках в длину, перетягивании каната, силовых упражнениях, дартсе и шахматах. В каждой дисциплине были свои нормативы, результаты выполнения которых занесли в протоколы. Тем, кто показал лучшие результаты, выдали значки «Готов к труду и обороне!». Как отметил заместитель председателя молодежной думы Андрей Труцук, на следующий год запланировано проведение большого количества мероприятий, направленных на привлечение детей и подростков к занятиям спортом.

В Академгородке День здоровья устраивают ежегодно. Он проходит на стадионе школы №24. Идея принадлежит депутату Владимиру Потапову. В этом году формат мероприятия изменился. Вместо привычных «Веселых стартов» решили провести полноценный чемпионат со своей маршрутной картой и десятками испытаний: от коллективной игры в огромный мяч, до установки палаток на время. Питание обеспечила полевая кухня – еще одно нововведение этого года.

– Несколько лет назад мы совместно с руководством школы решили провести для ребят соревнования на свежем воздухе, а сейчас это уже стало хорошей традицией. Школа и раньше устраивала спортивные праздники, но менее масштабные, а вместе мы стараемся уровень все-таки повышать. Ребята с большим удовольствием и интересом участвуют. Учеба – это важнейший аспект жизни, но и про физическую культуру забывать нельзя. Ведь Иркутск – город спортивный, – отметил Владимир Потапов.