Депутаты думы Иркутска поздравили школьников и педагогов с Днем знаний

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска поздравили школьников и педагогов образовательных организаций с Днем знаний. Кроме того, в августе проходили благотворительные акции «Школьный портфель» и «Собери ребенка в школу», в которых участвовали народные избранники.

Как сообщает пресс-служба думы, в Ново-Ленино депутат Виталий Матвийчук поздравил педагогов и учеников школ №7, №67 и №45. Депутат Жанна Есева по традиции подарила аптечки для медицинских кабинетов в школах №40, №57 и №69. В округе депутата Евгения Савченко организовали праздник «Здравствуй, школа», в ходе которого 30-ти школьникам вручили портфели и канцелярские принадлежности. Поздравления и подарки также получили учителя школ №38, №53 и №57 и коллективы детских садов №150, №144, №125, №92.

– Для одиннадцатиклассников этот год решающий – надо успешно окончить школу и поступить в вуз. Для первоклассников – это открытие новых знаний и умений. Всем вам необходимо трудиться, ведь учеба в школе – это большой труд. Желаю всем успехов, творческих побед! – обратился к ребятам депутат.

Депутат Виктор Ильичев вложил средства в приобретение 30-ти портфелей со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Портфели были переданы комитету по управлению Октябрьским округом и затем вручены детям из семей в трудной жизненной ситуации. 1 сентября Виктор Ильичев поздравил учеников школ №16 и №39, обратился со словами благодарности к учителям.

– Большим подарком для школы №39 стала реконструкция стадиона. На месте старого был буквально построен новый с резинополом. Работы провела администрация города по программе «Формирование комфортной городской среды». Отдельная благодарность коллективу школы, благодаря вашим усилиям, вашим голосам это стало возможно, – отметил депутат в поздравительной речи.

Депутат Евгений Дроков принял участие в линейке в школе №20, с ТОС «Авиатор» организовал праздники для детей во дворе на ул. Трилиссера, 115 и на территории городка ИВВАИУ. Все ребята получили сладкие подарки. В акции «Школьный портфель» участвовали 16 человек: 10 первоклассников получили школьные ранцы, также было приобретено шесть сертификатов на канцелярские товары.

Депутат Светлана Кузнецова вручила всем первоклассникам избирательного округа №1, а их 300 человек, наборы канцелярии. На торжественных линейках депутат рассказала о том, что на 2019 год администрацией Иркутска запланирована реконструкция спортивной площадки в школе №42, а возле школы №29 возведут пристрой.

– В 2014 году, когда я только начала заниматься проблемами жителей поселка Кирова, одним из самых серьезных вопросов, которые передо мной поставили жители, был по строительству пристроя к школе №29. Сейчас он практически решен. По моей инициативе вопрос рассматривали на заседаниях комиссий думы, на депутатских слушаниях. В итоге была проведена корректировка бюджета и запланировано 99 миллионов рублей. Строительство предполагается завершить к 100-летнему юбилею школы, – отметила Светлана Кузнецова.

Депутаты Владимир Потапов и Ирина Ежова поздравили коллективы и учащихся школ №24, №19 и №11.