Депутаты думы Иркутска поздравили участников конкурса «Почетная семья» в Свердловском округе

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Отборочный этап общегородского конкурса «Почетная семья города Иркутска-2018» состоялся в Свердловском округе областного центра. Участников и победителей поздравили председатель гордумы Евгений Стекачев и депутаты Владимир Потапов, Анатолий Аблов и Александр Панько.

Мероприятие организовано комитетом по управлению Свердловским округом при поддержке Гуманитарного центра-библиотеки имени семьи Полевых и депутатов. Пять семей соревновались за победу в номинациях «Молодая семья», «Многодетная семья» и «Приемная семья». Жюри оценивало выполнение заданий «Выставочная экспозиция», «Визитная карточка» и «Минута славы».

Как сообщает пресс-служба думы Иркутска, первое место в номинации «Многодетная семья» заняла семья Евстягиных, воспитывающая четверых детей. В номинации «Молодая семья» лучшими стали Белоголовкины. В номинации «Приемная семья» победили Базаровы. Семьям вручили подарочные сертификаты и дипломы. Депутаты преподнесли победителям памятные подарки.

Семьи-победители окружного этапа представят Свердловский округ на городском конкурсе в июне.