Депутаты Иркутской области поучаствовали в акции «Посади дерево»

Иркутская область, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты областного парламента и аппарат Законодательного собрания Иркутской области 19 мая поучаствовали в акции «Посади дерево». Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

Деревья высаживали на территории Гороховского лесничества, на месте лесного массива, погибшего от пожара. Добровольцы вручную укоренили саженцы сосны на площади около 20 га. Для этой акции более тысячи деревьев было приобретено за счёт средств, выделенных президентом России Владимиром Путиным, который присоединился к проекту о восстановлении лесного массива после пожаров.

– Посев и посадка лесных культур – это работы, обеспечивающие наиболее эффективное восстановление вырубаемых запасов древесины. К сожалению, пока объем этих работ составляет лишь 15% от всего массива лесовосстановительных мероприятий. Подобные акции – это возможность привлечь дополнительное внимание к проблеме, подать пример ответственного отношения к окружающей среде, – сказал председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка.

Спикер также отметил, что действия человека остаются одной из основных причин гибели леса, в том числе, половина пожаров в лесу происходит именно по вине населения.

– Цифры гибели леса – тревожные. Если в 1995 г. лесные насаждения погибли на площади 6,5 тыяч гектаров, в 2000 – 14,7 тысяч, то в 2015 году – 140,7 тысяч га, в 2016 – 39 тысяч га. Гибель происходит по разным причинам: от неблагоприятных погодных условий и антропогенных факторов, от болезней и вредителей, от действий человека. И зачастую, предупредить ЧП в лесу – не сложно. Нужно соблюдать элементарные правила – не оставлять непотушенными костры, убирать за собой мусор, – сказал Сергей Брилка.

Акция «Посади дерево» проводится уже не первый год. Так, в 2017 году в Иркутской области восстановили лес на площади 130 тысяч гектаров, из них добровольцами высажены побеги сосны на площади 20 га.