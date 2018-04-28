Депутаты областного парламента приняли участие в первомайском митинге в Иркутске

Иркутск, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка и депутаты областного парламента Борис Алексеев, Ольга Носенко, Ирина Синцова, Дмитрий Баймашев и Владимир Новожилов приняли участие в торжественном митинге к 1 Мая в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба ЗС, в мероприятии также приняли участие губернатор Приангарья Сергей Левченко, мэр Иркутска Дмитрий Бердников, представители профсоюзных организаций. Кстати, всего, по данным регправительства, в митинге и шествии поучаствовали около четырех тысяч человек.

Открывая митинг, председатель Иркутского областного объединения организаций профсоюзов Александр Оболкин отметил, что сегодня решена задача по доведению МРОТ до величины прожиточного минимума, и именно с 1 мая 2018 года это требование вступает в законную силу. Председатель профобъединения также напомнил, что по решению Конституционного суда РФ, принятого в декабре прошлого года, районный коэффициент и северные надбавки должны начисляться на МРОТ. В результате чего минимальная заработная плата в южных районах Иркутской области должна составлять 17 тысяч 860 рублей, в северных – от 21 тысячи 210 до 27 тысяч 907 рублей.

Сергей Брилка поприветствовал участников митинга от имени депутатского корпуса.

– Жители Иркутской области на деле доказали, что умеют трудиться, добиваясь успехов во многих начинаниях. И сегодня особенно важно объединить наши усилия, чтобы не утратить достигнутого уровня социальной обеспеченности и сделать нашу жизнь лучше, а родной край – богаче. Добиться этого можно только при сложении воедино всех сил – и органов власти всех уровней, и органов местного самоуправления, и общественности, – отметил спикер. – Несомненно, каждый труженик имеет право на достойный заработок и соблюдение социальных гарантий. Поэтому не ослабевает внимание депутатов Законодательного Собрания к социальной сфере, к повышению качества жизни людей. После повышения МРОТ перед нами стоит новая задача – дифференциация заработной платы в бюджетной сфере. Важно, чтобы квалифицированные и молодые специалисты, например, педагоги, которые отучились в вузе, но пока не наработали стаж, не разочаровались, остались в профессии и в родном регионе.

В завершение митинга была принята резолюция. После чего состоялось праздничное шествие от Дворца спорта «Труд» до мемориала «Вечный огонь», к которому участники митинга возложили цветы.