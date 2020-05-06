Депутаты Законодательного собрания Иркутской области запустили акцию «Память жива»

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области дали старт акции «Память жива», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Стихи и песни о войне исполняют дети и внуки парламентариев. Также и сами депутаты принимают участие в творческой акции. Как сообщает пресс-служба ЗС, одна из участниц акции – Маргарита, дочь председателя комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Ольги Безродных. Девушка читает стихотворение Юлии Друниной. – По материнской линии дед умер до войны, а бабушка Ольга Павловна Исаченко была труженицей тыла. Вместе с тремя детьми жила в одной из деревень Хакасии. Бабушка была мобилизована, прошла курсы водителей и занималась вывозом леса на железную дорогу для погрузки. По отцовской линии дедушка Иннокентий Максимович Безродных был призван в декабре 1941 года, служил в Монголии, в 1944 году был комиссован в связи с тяжелым заболеванием легких. Бабушка Александра Андриановна поднимала детей. У них родилось 11 ребятишек, а выжило девять, – рассказала Ольга Безродных. Сын председателя Законодательного собрания Иркутской области Александра Ведерникова Виктор исполняет «Песню о далекой родине». По словам спикера, семья ежегодно принимала участие в акции «Бессмертный полк», и поскольку в этом году шествия не будет, то знаком памяти героев стала песня. – Мой дед Иван Алексеевич Ведерников – яркий пример отваги, мужества, доблести, чести, беззаветного служения Родине. В ряды Красной Армии он был призван в 1938 году. Боевое крещение принял на Западном фронте. Участник событий на Сталинградском фронте, где чудом остался жив. За выполнение боевого задания, когда он уничтожил вражеский артиллерийский дивизион в районе Катлубань, был награжден орденом Красной Звезды. После Сталинграда служил командиром Артдивизии 213-го пушечного артполка 7-й Артдивизии 3-го Украинского фронта. В числе его наград, ставших семейными реликвиями, медали – «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и другие. Из-за тяжелого ранения мой дед закончил войну в госпитале в Румынии, – рассказал Александр Ведерников. Также участие в акции приняли сын заместителя председателя комитета по социально-культурному законодательству Дмитрия Тютрина Иван со стихотворением Андрея Уткина «Что такое День Победы» и депутат Галина Кудрявцева, которая читает стихотворение Джека Алтаузена «Девочка играла возле дома». – Мой дед Иван Кузьмич Тропин воевал на Восточном фронте с 1942 по 1945 год. Вспоминая о войне, не мог сдерживать слез. Не любил рассказывать про военные годы, так как потерял очень много товарищей и каждое воспоминание переживал очень болезненно. Еще один дедушка Иван Александрович Татаркин воевал с первых дней начала войны, был ранен и контужен. В декабре 1943 года в Битве за Днепр пропал без вести. Со слов очевидцев был убит во время бомбежки. Извещение бабушке пришло только в 1946 году. У нас сохранился этот документ. Она одна поднимала троих детей, – поделилась Галина Кудрявцева. Возможность присоединиться к акции, инициатором которой стала председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова, есть не только у депутатов. – В результате вынужденной самоизоляцией традиционные формы чествования ветеранов сегодня отменены. В связи с чем и пришла идея выразить свою благодарность героям Великой Отечественной войны, используя интернет и странички в социальных сетях. К акции может присоединиться любой желающий, прочитав стихотворение или исполнив песню о войне, – отмечает парламентарий. Видеозаписи и фотографии героев размещаются на страницах депутатов в социальных сетях, а также дублируются на странице Законодательного собрания Иркутской области в Инстаграме @zs_irk . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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