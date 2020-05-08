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10.05.2020

Депутаты Законодательного собрания приняли участие в церемонии зажжения Огня памяти в Ангарске

Ангарск, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников поздравил ангарчан с Днем Победы на церемонии зажжения Огня памяти 9 мая.

Мемориал «Огонь памяти» был в кратчайшие сроки возведен по инициативе депутата областного парламента Евгения Сарсенбаева, который заручился поддержкой местного населения и взял на себя все организационные и финансовые заботы. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Участие в торжественном мероприятии также приняли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, парламентарии Сергей Бренюк, Светлана Шевченко, Андрей Левченко, Александр Белов.

– В День Великой Победы мы всегда приходим к Вечному огню, к этому Огню памяти, чтобы вспомнить своих земляков, всех, кто отдал жизни за свободу и независимость Родины, за мирное небо над головой. Вечный Огонь – это пылание наших сердец. Память о воинах, тружениках тыла и детях войны, о том, что им пришлось пережить, всегда будет в нашем сердце! Эта память всегда будет объединять и сплачивать нас и давать нам силы для новых свершений на благо родного города, нашей страны, на благо могучей России! - отметил Александр Ведерников, обращаясь к собравшимся.

Спикер областного парламента также поблагодарил мэра Ангарска Сергей Петрова и депутата Евгения Сарсенбаева, результатом сплоченной работы которых стало создание мемориала. В свою очередь Евгений Сарсенбаев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, пожелав им здоровья, благополучия и долголетия.

После зажжения Огня памяти собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

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