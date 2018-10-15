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15.10.2018

Депутаты Заксобрания Иркутской области выразили соболезнования в связи с кончиной Кирилла Леви

Иркутск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол от имени депутатского корпуса и от себя лично выражает глубочайшие соболезнования родным и близким заместителя директора Института земной коры СО РАН Кирилла Георгиевича Леви, скончавшегося 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

– Светлая память о Кирилле Георгиевиче навсегда сохранится в сердцах близких людей. Скорбим вместе с вами, – отметил спикер областного парламента Сергей Сокол.

Вся жизнь и трудовая биография Кирилла Леви связана с Иркутской областью. Будучи школьником, он участвовал в археологических раскопках и увлекся геологией. В 1966 году окончил Иркутский геологоразведочный техникум. Около десяти лет успешно трудился в Мамско-Чуйской комплексной экспедиции Иркутского геологического управления. В 1974 году окончил Иркутский государственный университет по специальности «Географ-геоморфолог». С 1975 года Леви являлся сотрудником Института земной коры СО РАН. В 1980 году Кирилл Георгиевич защитил кандидатскую диссертацию, а в 1991 году – докторскую.

На примере изучения рельефа территорий Сибири и Дальнего Востока ученый разработал и предложил оригинальные методические подходы к оценке возраста неотектонических движений в континентальной литосфере, а также способ анализа рельефа земной поверхности как экзогенно-активного слоя.

Кирилл Леви является инициатором и одним из разработчиков научно-технических программ «Сейсмобезопасность Сибири» и «Сейсмобезопасность Иркутской области». За достижения в науке К.Г. Леви награжден медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени, за укрепление научных связей с Монгольской академией наук – медалью Монгольской академии наук «Хубилай Хаан». Награжден Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области и другими государственными наградами.

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