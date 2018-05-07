Депутаты Заксобрания Иркутской области выразили соболезнования в связи с кончиной Константина Шаврина

Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области выражает соболезнование родным и близким председателя Совета ТПП Восточной Сибири Константина Шаврина, скончавшегося 6 мая на 75-м году жизни.

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка и депутаты выражают самые искренние соболезнования семье, родным и близким Константина Шаврина и разделяют с ними боль тяжелой утраты, сообщает пресс-служба регпарламента.

Напомним, Константин Шаврин на протяжении 20 лет возглавлял Торгово-промышленную палату Восточной Сибири. Его заслуги отмечены высокими государственными наградами: Орденом Трудового Красного Знамени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, Почётным знаком «Отличник Торгово-промышленной палаты Российской Федерации».

Прощание с Константином Шавриным состоится 8 мая с 12.00 до 13.00 в ритуальном зале по адресу: Иркутск, улица Байкальская 118, к. 1.