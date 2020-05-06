Депутаты Заксобрания Приангарья и общественники почтили память павших в Великой Отечественной войне

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как сообщает пресс-служба ЗС, почтить память павших пришли председатель областного парламента Александр Ведерников, вице-спикеры Кузьма Алдаров и Лариса Егорова, председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Виктор Побойкин, а также члены Координационного межконфессионального совета и Общественного совета при Законодательном собрании.

От имени депутатского корпуса к собравшимся обратился Александр Ведерников.

– У нас в Иркутской области бок о бок жили люди самых разных национальностей. Нам нельзя забывать о том, что сделали конфессии для Великой Победы, как помогали и материально, и морально на фронте и в тылу. И только благодаря истинным духовным ценностям: любви к родной земле, к ближнему, готовности к самопожертвованию наше старшее поколение – поколение Победителей – выстояло в тяжелейших условиях и разгромило фашизм, – подчеркнул председатель Законодательного собрания. – Особые слова признательности и низкий поклон – ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Вы подарили нам право на мирную жизнь, показали пример истинной любви к Родине, научили ценить жизнь и всё, что так дорого каждому человеку, – отметил Александр Ведерников.

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь славы».