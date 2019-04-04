Депутаты Заксобрания Приангарья внесли законопроект о бесплатном питании для детей с ОВЗ

Иркутская область, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области подготовлен законопроект, призванный решить вопрос об организации бесплатного питания для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Его инициаторами выступили председатель областного парламента Сергей Сокол, а также депутаты Ирина Синцова и Александр Гаськов, сообщает пресс-служба ЗС Приангарья. Проект закона предполагается внести в повестку сессии уже в мае 2019 года.

Сергей Сокол напомнил, что вопрос неоднократно обсуждался в стенах Законодательного собрания.

– Сейчас в Иркутской области насчитывается чуть более 19 тысяч детей-инвалидов. Бесплатно питаться в образовательных учреждениях могут только те, кто относится к категории малоимущих. Большинство же детей-инвалидов не имеют такой льготы, так как обучаются не в государственных коррекционных школах, которых нет во многих районах области, а в общеобразовательных. Поэтому мы сделали все возможное, чтобы школьники с ограниченными возможностями здоровья получали обеды бесплатно, – сказал спикер.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова отметила, что сейчас в муниципальных образованиях области питание школьников должно обеспечиваться за счет местных бюджетов.

– Исполнение этой нормы не всегда возможно из-за недостатка средств, – подчеркнула парламентарий. – В случае принятия проекта закона, в законодательстве Иркутской области будет закреплена правовая норма, предусматривающая возможность предоставления субсидий местным бюджетам для софинансирования расходов по обеспечению бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных школах.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов пояснил, что проект закона «О внесении изменения в часть 7 статьи 12 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» уже направлен на экспертизу.

– Мы приложим все усилия, чтобы решить вопрос с бесплатным питанием ребятишек с ОВЗ уже к сентябрю, – сказал депутат.