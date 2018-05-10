|Общество
|10.05.2018
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Депутаты ЗС лично поздравили с Днем Победы жителей городов и поселков Приангарья
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Иркутская область, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли участие в торжественных мероприятиях ко Дню Победы в разных населенных пунктах региона – от Иркутска до Бохана. Об этом сообщает пресс-служба облпарламента.
Так, вице-спикер ЗС, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Кузьма Алдаров вручил именные подарки ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны на торжественном митинге, который состоялся 8 мая в поселке Бохан Боханского района. День Победы 9 мая вице-спикер встретил в окружном центре Усть-Ордынского Бурятского округа, где проводилось торжественное шествие ветеранов, представителей общественности, организаций и предприятий, учащихся и студентов. В демонстрации участвовали колонны «Бессмертного полка». В честь героев войны был устроен праздничный концерт.
Зампредседателя ЗС Иркутской области, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова встретила праздник в Тайшете, где она приняла участие в возложении венков к памятнику героям, погибшим при исполнении служебного долга, а также в торжественном митинге и шествии колонны «Бессмертного полка».
– Это тот самый день, когда сердце переполняют чувства и эмоции. День, когда Россия становится по-настоящему единой. В этот день мы чествуем героев живых и вспоминаем тех, кого уже нет с нами – тех, кто пал на полях сражений, тех, кто умер в госпиталях от ранений, тех, кто ковал нашу победу в тылу, стоя у станка или работая в поле. Вечная память героям и наша безмерная благодарность! – обратилась Наталья Дикусарова к участникам митинга.
Праздничные мероприятия в Тайшете продолжались в течение дня. На центральной площади города каждый желающий мог попробовать солдатскую кашу. В честь праздника также состоялся легкоатлетический пробег.
Жителей иркутских микрорайонов Синюшина гора и Ново-Ленино поздравил вице-спикер, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите облпарламента Андрей Лабыгин. В честь Дня Победы 6 мая депутат организовал для ново-ленинцев праздник, в котором приняли участие ансамбль воинов-афганцев, творческие коллективы ряда школ, а также вокальный ансамбль белорусского землячества. Также он побывал на параде, организованном для жителей Свердловского округа 8 мая. Несмотря на непогоду, в мероприятии приняли участие около тысячи человек. Вместе с профессиональными коллективами, жители пели песни военных лет, смотрели показательные выступления общественных организаций, угощались полевой кухней. Непосредственно 9 мая Андрей Лабыгин принял участие в торжественном собрании на мемориале «Родина-Мать» в Ново-Ленино.
В канун Дня Победы парламентарий Марина Седых и председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Борис Алексеев провели традиционную встречу в поселке Новая Игирма Нижнеилимского района. В ней приняли участие более 50 человек, в том числе труженики тыла, вдовы, дети войны и другие участники военных событий. Двух ветеранов парламентарии посетили на дому, вручили подарки. Кроме того, Борис Алексеев и Марина Седых приняли участие в открытии районного конкурса «Весна любви, весна Победы», которому они оказали значительную организационную и финансовую помощь. В конкурсе приняли участие более 150 человек всех возрастных категорий из пяти поселений округа.
Депутат ЗС и исполнительный директор фонда «Сибирский характер» Александр Дубровин, содействовал организации ряда мероприятий в Братске. Так, в рамках проекта «Братские встречи» состоялась лекция «Старый Братск в годы Великой Отечественной войны»: профессиональный историк Маргарита Тулякова рассказала о знаменитых уроженцах братской земли, участвовавших в сражениях Великой Отечественной. 9 мая Александр Дубровин прошел в рядах «Бессмертного полка» с фотографией своего деда. Также накануне депутат поздравил с 95-летним юбилеем жительницу Правобережного района Братска, участницу Великой Отечественной войны Александру Ивановну Лебединцеву. Она сражалась на боевых рубежах зенитчицей с 1943 по 1945 годы, дошла до Берлина. Награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над Германией».
Депутат Законодательного собрания Тимур Сагдеев принял участие в торжествах, которые проходили 9 мая в Нижнеудинске. Парламентарий поздравил жителей города с этим объединяющим все поколения праздником, а также возложил венок к памятнику «Скорбящая мать» и поприветствовал участников акции «Бессмертный полк».
Кроме того, благотворительный фонд депутата Антона Красноштанова традиционно проводит концерты в территориях Ленинского округа.
– Считаю, что это очень хорошая идея, потому что не все могут выехать в этот день в центр города. Песни военных лет, полевая кухня, хорошее настроение, добрые слова. Сегодня имел честь поздравить жителя Ново-Ленино Илью Фомича Новопашина – ветерана Великой Отечественной Войны, героя. В далеком 1941 году Илье Фомичу было 18 лет, – рассказал депутат.
В Тулунском районе праздничные мероприятия, посвященные празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялись 7 мая. В 11.00 у Мемориала Славы, расположенном в тулунском поселке Стекольный, прошел торжественный митинг с участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, председателей Советов ветеранов сельских поселений, а также представителей администраций сельских поселений и муниципального района, военного комиссариата. Депутаты ЗС Дмитрий Баймашев и Геннадий Нестерович поздравили всех присутствующих с наступающим праздником Победы, пожелали ветеранам здоровья, долголетия, мирного неба, семейного благополучия, а также приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу.
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