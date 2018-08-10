Депутаты ЗС поздравили усольчан с двойным праздником

Усолье-Сибирское, 11.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Юбилейную дату – 170 лет с момента основания «Санатория Усолье», чье изображение украшает герб муниципального образования Усолье-Сибирское, отметили 11 августа. Тогда же праздновали и День города, которому в 2018 году исполнилось 349 лет. Со знаменательным событием усольчан приехали поздравить председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, а также депутаты областного парламента Роман Габов, Илья и Павел Сумароковы, сообщает пресс-служба ЗС. – Почти три с половиной века стоит на берегу реки Ангары и острова Красный поселок первых солеваров, ставший сегодня красивым современным и вольным сибирским городом. Ценно, что исторически судьбу города определяют не только инфраструктурные и экономические обстоятельства, главное его богатство – это люди. Усольчане во все времена отличались радушием и гостеприимством, профессионализмом и работоспособностью, высоким чувством собственного достоинства и любви к родному городу. Спасибо вам за то, что бережно храните историю малой родины и строите достойное будущее для молодых сибиряков, детей и внуков! Благодаря вам сегодня город растет, развивается, становится привлекательным для молодёжи. Создание ТОСЭР, строительство и реконструкция новых объектов спортивного и социального назначения, формирование комфортной городской среды для жителей – лучшие тому доказательства. Уверен, что преобразования, которые происходят в городе, в том числе, при поддержке областного депутатского корпуса, упрочат экономическое положение Усолья-Сибирского, повысят качество жизни каждого отдельного горожанина и дадут новый импульс для развития муниципалитета, – отметил спикер областного парламента, приветствуя горожан. Также Сергей Брилка поздравил коллектив и ветеранов «Санатория Усолье». Председатель ЗС отметил, что история этого учреждения неразрывно связана со становлением города, это целая эпоха в истории оздоровления и санаторно-курортного лечения Приангарья. Почти за два столетия курорт, построенный на соляных варницах в 1812 году, стал символом истинного милосердия и заботы о людях, даровал здоровье сотням тысяч пациентов. В 1905 году здесь лечились раненые солдаты Русско-Японской войны, в 1915-1916 годах на курорт везли раненых бойцов с германского фронта. В период Великой Отечественной войны в санатории проходили лечение 14 тысяч 700 раненых и при этом не было зафиксировано ни одного смертельного случая, подчеркнул Сергей Брилка. На территории санатория горожанам устроили большой праздник. Было организовано несколько площадок для взрослых и детей, где каждый гость мог принять участие в играх, спеть песню, почитать стихи, нарисовать шедевр или принять участие в его создании. На ярмарке мастеров были представлены уникальные произведения местных рукодельниц и ремесленников. Центральной частью события стал красочный концерт, на котором выступили не только артисты города, но и коллективы, приглашенные из областного центра. Вечернюю развлекательную программу завершил праздничный салют. Перед началом мероприятий в Усолье-Сибирском состоялось торжественное открытие памятника медсестре, символизирующего сборный образ сотрудников санатория, которые помогли восстановиться тысячам и тысячам человек. – Сегодня мы с гордостью отмечаем, что коллективом учреждения накоплен бесценный опыт лечения и реабилитации взрослых и юных пациентов, эффективно решаются задачи сохранения и укрепления их здоровья, – сказал спикер. – Богатейшая по своим свойствам минеральная вода, целебные торфяно-иловые грязи, большое количество уникальных процедур – все это в сочетании с неравнодушным отношением и высоким профессионализмом врачей и медицинского персонала дает потрясающий результат. Председатель ЗС вручил руководителю старейшей здравницы Приангарья Галине Зайцевой подарок от Законодательного собрания, который займет достойное место в музее курорта, пожелал дальнейшего процветания и развития. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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