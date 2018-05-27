Депутаты ЗС Приангарья приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню пограничника

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Торжественный митинг, посвященный Дню пограничника, прошел сегодня, 28 мая, в Иркутске у мемориала «Вечный огонь славы».

Как сообщает пресс-служба областного парламента, участие в мероприятии приняли председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, а также заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов, заместитель председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Тимур Сагдеев, руководитель аппарата ЗС Дмитрий Авдеев.

В своем выступлении Сергей Брилка отметил, что история пограничной службы Российского государства – это история подвига и самопожертвования, верности долгу и Отечеству.

– Пограничники первыми принимают удары противника, атакующего рубежи нашей Родины. Так было и в первые дни Великой Отечественной войны. Мы вспоминаем сегодня тех, кто отдал жизни ради защиты родной земли, кто стоял на смерть, не пропуская врага через границу, – сказал Сергей Брилка.

Председатель областного парламента также напомнил, что 28 мая 1918 года была учреждена Пограничная охрана границы РСФСР, таким образом, сегодня отмечается 100-летие со дня создания Пограничных войск России.

– Пограничная служба не предполагает выходных. Суммарная протяженность территориальных границ нашей страны на суше и море составляет около 61 тысячи километров. Это самый большой показатель в мире. И постоянно на страже – пограничники, которые свято чтят девиз, размещенный на флаге службы «Граница на замке». В этот торжественный день хочу искренне поблагодарить вас за добросовестную службу, героизм, верность своему гражданскому и служебному долгу, за участие в общественной жизни Приангарья и активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, – подчеркнул Сергей Брилка.

В честь праздника по ходатайству Иркутской областной организации «Комитет пограничников» благодарностью председателя Законодательного собрания Приангарья за многолетний добросовестный труд были отмечены председатель Совета отделения ИООО «Комитет пограничников» Михаил Шумилов, заместитель председателя отделения Сергей Крючков, члены Совета ИООО «Комитет пограничников» Сергей Тарасов, Александр Тарбаев и Вадим Тарасов. В завершении митинга его участники возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь славы», почтив минутой молчания память павших защитников Отечества.