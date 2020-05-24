Десять проектов волонтеров Приангарья победили на региональном этапе федерального конкурса «Регион добрых дел»

Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». Победителями стали 10 проектов, всего поступило 22 заявки. Об этом на совещании регионального координационного совета в сфере добровольчества сообщил заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Артём Миронов.

– В конкурсе участвовали вузы, некоммерческие организации, дома творчества, техникумы, школы. Они представили проекты, направленные на развитие школьного, студенческого, «серебряного» добровольчества, волонтерства среди трудоспособного населения, – отметил замминистра.

Среди инициатив победителей - проведение лагеря для добровольцев, создание молодежного экологического волонтерского центра, организация обучающей программы «ДоброЛидер» и другие. В случае победы региона во Всероссийском конкурсе проекты получат софинансирование.

Также Иркутская область сформировала заявку на конкурс «Регион добрых дел» для получения федерального софинансирования на развитие добровольчества. В заявку вошли региональный акселератор «Добро на Байкале», образовательная программа для добровольцев в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий «Противостихийная экспедиция», региональная система поддержки и развития добровольчества в муниципальных образованиях Иркутской области.

Как пояснили в министерстве по молодежной политике, региональный акселератор «Добро на Байкале» включает в себя пять основных этапов: прием заявок и отбор участников; социологический опрос для выявления проблем и острых вопросов развития добровольчества в городах и районах области; проведение смены «Добро на Байкале» в рамках молодежного форума «Байкал»; постфорумное сопровождение - «Университет добра»; областной фестиваль лучших добровольцев.

На заседании координационного совета также обсудили реализацию регионального проекта «Социальная активность» в 2020 году.

Как рассказала заместитель министра по молодежной политике Ирина Авдеева, в рамках регпроекта в этом году состоятся курсы повышения квалификации для специалистов в сфере развития добровольческой деятельности. Курсы пройдут для руководителей добровольческих центров в муниципальных образованиях региона. В августе запланирован старт регионального грантового конкурса для физических лиц «Добрый Байкал». Планируется предоставить не менее 15 грантов.

– В рамках регионального проекта из областного бюджета будут выделены субсидии общественным объединениям, в которых волонтеры работают с детьми и молодежью для профилактики незаконного потребления наркотических средств и других социально-негативных явлений, – подчеркнула Ирина Авдеева.

В этом году состоятся и уже ставшие традиционными фестиваль для лучших добровольцев региона, конкурс «Лучший доброволец Иркутской области».