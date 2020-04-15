Дети и подростки Приангарья теперь могут появляться на улицах только в сопровождении взрослых

Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Внесены изменения в Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Приангарья, которые установлены указом губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Согласно документу, в период действия режима самоизоляции с 7:00 до 21:00 несовершеннолетних лиц вне места проживания (пребывания) должны сопровождать совершеннолетние граждане, а с 21:00 до 07:00 – только родители или иные законные представители.

– Индекс самоизоляции в Иркутске, по данным «Яндекса», очень низкий. На 13:00 16 апреля – всего 2,0. Это недопустимо, особенно если на улице без необходимости находятся дети и подростки. Коронавирусной инфекцией может заразиться любой человек - независимо от возраста. Призываю родителей проявить ответственность и не отпускать детей на улицу, - подчеркнул исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

По информации ГУ МВД России по Иркутской области, в течение прошлой недели режим самоизоляции нарушили 125 подростков. По этим фактам составлены протоколы об административных правонарушениях. Больше всего таких правонарушений зарегистрировано в Братске, Усть-Илимске, Иркутске и Ангарске.

Тем временем пресс-служба администрации Иркутска сообщает о рейдах, которые призваны выявить факты нахождения детей и подростков на улице без сопровождения взрослых.

– Рейды по улицам, дворам и общественным пространствам проводят специалисты комитетов по управлению городскими округами совместно с представителями правоохранительных органов. Основными нарушениями являются прогулки несовершеннолетних, в том числе нахождение на детских и спортивных площадках, самостоятельные посещения торговых точек, – отмечает пресс-служба мэрии.

Сегодня, 16 апреля, составлено 13 протоколов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, связанное с допущением нахождения детей в возрасте до 18 лет на улице без сопровождения взрослых в период распространения коронавирусной инфекции. Подобные нарушения влекут за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей.