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21.04.2018

Дети из Иркутской области могут стать соавторами книги «Байкал вокруг света»

Иркутская область, 21.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Юных жителей Прибайкалья приглашают стать соавторами книги «Байкал вокруг света». Об этом сообщает пресс-служба международного форума «Байкал-Тотем».

Для участия в апрельском этапе конкурса нужно ознакомиться с положением на сайте, отправить детский рисунок озера Байкал в свободном стиле на плотном альбомном листе формата А4 на почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript до 25 апреля и рассказать на своей странице о конкурсе в одной из социальных сетей — во «ВКонтакте», в «Фейсбуке» или в «Инстаграме».

На конкурс принимаются только оригинальные рисунки, не участвовавшие и не участвующие в других конкурсах. В апреле жюри определит двух победителей 27 числа, а 4 мая объявят третьего победителя по итогам пользовательского голосования.

Книга «Байкал вокруг света» вернется из путешествия в Иркутск летом 2018 года, её издадут в высоком качестве подарочным тиражом и представят на фестивале искусств «Культурная столица». До 31 декабря 2018 года все участники проекта и победители конкурса рисунков получат свои экземпляры книги.

СПРАВКА:

  • С 23 по 25 июня 2017 года в Иркутске и Байкальске прошел первый международный культурный форум «Байкал-Тотем». «Байкал вокруг света» – книжный проект форума. Книга о Байкале в единственном экземпляре путешествует по планете – ребята со всего света рисуют на её страницах Байкал и природные достопримечательности своих стран. Летом 2018 года под эгидой «Байкал-Тотем» на фестивале искусств «Культурная столица» представят книгу «Байкал вокруг света», изданную лимитированным тиражом.

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