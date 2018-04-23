|Общество
|21.04.2018
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Дети из Иркутской области могут стать соавторами книги «Байкал вокруг света»
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Иркутская область, 21.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Юных жителей Прибайкалья приглашают стать соавторами книги «Байкал вокруг света». Об этом сообщает пресс-служба международного форума «Байкал-Тотем».
Для участия в апрельском этапе конкурса нужно ознакомиться с
На конкурс принимаются только оригинальные рисунки, не участвовавшие и не участвующие в других конкурсах. В апреле жюри определит двух победителей 27 числа, а 4 мая объявят третьего победителя по итогам пользовательского голосования.
Книга «Байкал вокруг света» вернется из путешествия в Иркутск летом 2018 года, её издадут в высоком качестве подарочным тиражом и представят на фестивале искусств «Культурная столица». До 31 декабря 2018 года все участники проекта и победители конкурса рисунков получат свои экземпляры книги.
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