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20.05.2018

Детские игрушки: правильный выбор

Российская Федерация, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Детские товары и игрушки (например, такие: https://www.3652.ru/catalog/75/subcat/429) необходимо подбирать с учётом многих факторов, советуют психологи. Родители должны учитывать множество психологических факторов, оказывающих влияние на развитие малыша. Допущенные ошибки могут отразиться на судьбе ребёнка в будущем.

Детство – это самоотверженная забота наших родителей, чистое небо над головой, домашний уют и, конечно, игрушки. Какая девочка не радовалась новой кукле под ёлкой, какой мальчишка – сверкающей новенькой машинке, подаренной отцом? У современного ребёнка насчитывается больше сотни игрушек, ведь маленькие люди должны получать всё необходимое для развития и счастливой жизни. Но, как утверждают психологи, игрушек не должно быть много. Одновременно ребёнок должен использовать одну-две игрушки. Остальные нужно спрятать до времени, чтобы они не оказывались в поле зрения малыша и не отвлекали его от игры. Так можно избежать рассеянности внимания, воспитать привычку концентрироваться на актуальном круге задач и обстоятельств. В дальнейшем это поможет ребёнку успешно постигать знания и добиваться поставленных целей.

Это связано с другим важным моментом: воспитанием осознанности. Интеллект – главное сокровище человечества, наше завоевание в ходе долгой и жестокой эволюции. Ребёнку нужно объяснить назначение игрушки, сделать это в мягкой, интересной форме. Игрушка, назначение которой понятно малышу, станет его другом и в дальнейшем поможет относиться к вещам и событиям осознанно, чтобы избежать распространённых жизненных ошибок.

Психологи настаивают на том, чтобы каждая игрушка непременно соответствовала возрасту ребёнка. Каждому этапу развития малыша – свои игры. Не следует формировать события и дарить полуторагодовалому ребёнку сложную игрушку, для понимания которой он ещё не готов. И наоборот: следует увлекать ребёнка новыми, соответствующими его возрасту игрушками, если он привязался к старым и не стремится к развитию.

По счастью, интернет помогает мамам и папам найти всё необходимое для малышей и сделать правильный выбор. Каталоги аккумулируют всю полезную информацию о магазинах и предлагаемом ассортименте товаров, от колясок и ползунков до велосипедов и детской мебели. Фотоснимки и сопроводительная информация позволяют составить представление о товаре.

Напомним, что детские товары могут нести физическую опасность для малышей. Неокрепший детский организм беззащитен перед многими опасностями, которые таит в себе азиатский ширпортреб, при изготовлении которого часто используются дешёвые токсичные краски. Детские вещи и игрушки необходимо покупать только у проверенных продавцов. Безопасность каждого товара должна быть подтверждена специальными сертификатами.

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