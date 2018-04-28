Детские коляски: стабильный спрос, предложения от интернет-магазина «Sigma-Line», особенности выбора

Российская Федерация, Украина, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Как отмечают специалисты отечественного рынка детских товаров, спрос на коляски всегда остается стабильным. Только в кризисные периоды потребители больше приобретают коляски, бывшие в употреблении, а в экономически устойчивые годы покупатели больше склоняются к покупке новых товаров. На украинском рынке детские коляски также пользуются постоянным спросом. Чтобы купить коляску в этом государстве – надежную и качественную – стоит обратить внимание на интернет-магазин «Sigma-Line».

Предложения от интернет-магазина «Sigma-Line»

Онлайн-точка предлагает широкий ассортимент детских колясок: легкие летние, утепленные зимние, демисезонные, трансформеры и т.д. Цвета изделий можно подобрать как для девочек, так и для мальчиков. Коляски могут быть снабжены москитными сетками, дополнительной колесной парой впереди или сзади, вместительными корзинами для разных детских вещей. В общем, вариантов много. Ценовой диапазон тоже разный, есть модели для любого кошелька.

Актуальные товары приближающегося летнего периода – велосипеды. В данном интернет-магазине множество моделей велосипедов - трехколесные для самых маленьких, четырехколесные – для тех, кто учится ездить на двух колесах, подростковые и взрослые модели. Также здесь имеется широкий ассортимент товаров для детей младшего возраста – стульчики для кормления, кроватки, пеленаторы, ходунки и манежи, качели. Все, что нужно детворе можно найти в «Sigma-Line».

Особенности выбора коляски

Существует несколько советов, как выбрать из множества моделей нужную коляску.

Для этого необходимо как следует представить себе типовой маршрут, по которому коляска будет проходить наиболее часто. Вход и выход из подъезда, наличие лифта, этажность здания, на улице – асфальт, грунтовое покрытие, трава, наличие рельсов на выбранном пути и т.п. Также еще до покупки нужно определиться, где хранить коляску. Коридор, балкон, кладовка, подъезд и т.д. И если выбранное место небольшое, стоит обратить внимание на компактность коляски.

Количество колес в современных моделях варьируется – от трех до четырех. На трехколесной коляске комфортно будет на асфальтовом покрытии в городских условиях, но более устойчивый и более удобный все же четырехколесный вариант.

Требует к себе внимания дополнительный функционал коляски. Например, геометрия ручки изделия, позволяющая регулировать ее высоту и менять местоположение «впереди-позади» и наоборот. Съемные колеса, чехлы – это всегда удобно, когда необходима чистка данных элементов. Не помешает наличие корзины для детских вещей, дождевика, москитной сетки и т.д.