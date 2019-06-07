Детский корпоративный лагерь РУСАЛа открылся в Саяногорске

Саяногорск, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Загородный детский лагерь с корпоративной программой «Экспедиция на планету РУСАЛ» будет работать на базе саяногорского санатория-профилактория «Металлург» в течение всего лета. Первый сезон открылся 3 июня. За четыре сезона там отдохнут 576 детей сотрудников предприятий РУСАЛа из Саяногорска, Братска, Иркутска, Шелехова, Красноярска, Ачинска, Богучан, Новокузнецка, Краснотурьинска, Североуральска и Каменск-Уральского.

В этом году на «Планету РУСАЛ» съедутся ребята в возрасте от 7 до 15 лет. Все они на время пребывания в лагере станут студентами «Детского корпоративного университета». В течение четырех сезонов, каждый из которых длится 18 дней, дети будут не просто отдыхать и заниматься творчеством, но и знакомиться с деятельностью Компании РУСАЛ и ее ценностями. Из Иркутской области в «Экспедицию на планету РУСАЛ» попадут порядка 100 детей.

– В Саяногорске корпоративный лагерь отрывается уже во второй раз. Путевки для детей работников бесплатные. Все затраты взяла на себя компания РУСАЛ, – рассказала руководитель проекта Оксана Осинкина. – Наша главная задача, дать детям возможность проявить свои творческие способности и исследовательские наклонности, помочь определиться с выбором будущей профессии, сформировать у них позитивное отношение к компании, где трудятся их родители.

Занятия будут вестись по различным направлениям – «факультетам». Организаторы постарались учесть весь спектр интересов школьников: спорт, вокал, хореография, наука и самое востребованное направление по итогам прошлых лет - медиафакультет, на котором дети смогут познакомиться с основами журналистики и блогерства.

Каждый сезон детского корпоративного лагеря начинается с театрализованного открытия, во время которого юные «студенты» получат более полное представление о подготовленных для них образовательных направлениях работы лагеря. Также в программе работы лагеря запланированы экскурсии на Саяногорский алюминиевый завод, интерактивные занятия, связанные с историей и культурой Хакасии, металлургические шоу, общение с представителями молодежного совета РУСАЛа, лектории и круглые столы.

По сообщению пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ