Детский праздник прошёл на детской площадке РУСАЛа в Братске

Братск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания РУСАЛ устроила в жилом районе Энергетик Братска зимний праздник. Весёлое мероприятие прошло на детской площадке, подаренной городу РУСАЛом.

В зимних забавах во дворе на Мечтателей, 29 поучаствовали больше сотни детей и их родителей. Все они стали участниками развлекательной программы с конкурсами, вкусными угощениями, призами и подарками от РУСАЛа, сообщает БСТ.

Под аккомпанемент задорной музыки ведущий Братской студии телевидения Денис Ишпаев не давал морозу щипать гостей за носы. В перерывах между подвижными играми и хороводами дети согревались горячим чаем.

Анна Савицкая, гостья праздника:

– Супер, маленько замёрзли уже, сейчас пойдём пить горячий чай. Праздник интересный, танцы, песни конкурсы.

Степан Турченко, гость праздника:

– Я пришёл с младшей сестрой, ей очень нравится, как и мне. Старая горка была очень плохая, а эта новая, высокая, хорошо скользит, и детям на ней очень нравится.

Ева Шипицина, гостья праздника:

– Сегодня хороший праздник, детям дают подарки, и они выполняют разные задания. Я поучаствовала в хороводе и поиграла в снежки.

Морозоустойчивые братчане дождались завершения праздника и порадовались залпам фейерверков и хлопушек. Площадка во дворе на Мечтателей, 29 – одна из тех, где в прошлом году, благодаря компании РУСАЛ, появились современные игровые комплексы.

Роман Лебедев, директор по персоналу БрАЗа компании РУСАЛ:

– Есть давно доказанная истина, что всё лучшее необходимо отдавать детям. Наша компания прикладывает усилия, чтобы это было именно так. За прошлый год мы построили 8 площадок на территории Братска. На эту программу было реализовано более 10 миллионов.

Но и на этом металлурги не остановятся. В планах на этот год - продолжить благоустройство площадок.