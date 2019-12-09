Детский журнал «Сибирячок» в пятый раз получил знак качества «Лучшее – детям»

Иркутск, 8.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Детский литературно-художественный журнал «Сибирячок» стал обладателем знака качества «Лучшее – детям». Официальная церемония награждения лауреатов состоялась в Общественной палате Российской Федерации.

Конкурс «Лучшее – детям» является системой добровольной сертификации продукции детского ассортимента и услуг для детей и подростков. Представленные экземпляры специалисты проверяют на соответствие требованиям российских стандартов и санитарным правилам и нормам. Исследования проходят в испытательных лабораториях и органах по сертификации.

Присвоение знака «Лучшее – детям» подтверждает безопасность и качество продукции. В этом году такую награду получили 88 видов продукции и услуг для детей со всей страны. Журнал «Сибирячок» стал обладателем знака уже в пятый раз. Эту награду он получал в 2011, 2013, 2015, 2017 годах, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Сертификат и разрешение на применение знака качества выдается на два года. В течение этого времени проводится инспекционный контроль сертифицированной продукции. Если будут выявлены нарушения, знак качества может быть отозван.

- Нам очень приятно, что профессиональное жюри высоко оценило труды редакции. Журнал «Сибирячок» и дальше будет радовать юных читателей яркими познавательными номерами, интересными проектами, - принимая награду, сказал главный художник издания, народный художник России Александр Муравьёв.