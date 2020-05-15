Детскую поликлинику на улице Шмидта в Иркутске планируют в будущем отдать под взрослую

Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Альтернативную площадку для размещения Молодёжного центра ищут депутаты думы Иркутска. Сегодня, 15 мая, состоялось выездное совещание, на котором обсудили этот вопрос. Кроме того, народные избранники осмотрели здания, в которых размещаются детская и взрослая поликлиники №5, сообщает пресс-служба думы. В мероприятии приняли участие председатель думы Иркутска Евгений Стекачёв, заместитель председателя Леонид Усов, депутаты Ростислав Белых, Александр Сафронов, Максим Девочкин и Ольга Клевцова, а также и.о. заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Олеся Куцакова и представитель АО «Управление капительного строительства Иркутска». Главный врач больницы №5, депутат Ольга Клевцова напомнила, что на улице Челнокова, 20 расположены корпуса взрослой поликлиники и паллиативного отделения. Это отдельно стоящие здания, одно из которых 1898 года постройки, а несколько двухэтажных строений возведены в 1928 году. Имеется экспертное заключение о том, что они не должны эксплуатироваться. Их общая площадь – примерно 3 тысячи кв. метров. Поликлинику посещают порядка 40 тысяч пациентов. – Детская поликлиника размещается в приспособленном помещении жилого дома на улице Шмидта, 20. Планировалось, что это будет временно, однако затянулось на двадцать пять лет. Ее площадь – 650 квадратных метров при требуемых 2,3-2,4 тысячи «квадратов», так как она обслуживает около 10 тысяч детей, – сообщила Ольга Клевцова. – Если для нее будет построено отдельное здание, то это позволит нам перенести в здание на улице Шмидта часть кабинетов взрослого отделения и таким образом разгрузить его. Отвечая на вопросы Евгения Стекачёва, Олеся Куцакова сообщила, что для возведения корпуса, где смогут поместиться все три отделения, потребуется участок площадью 2,4 га. Максимальная площадь земельного участка, который сейчас формируется путем объединения двух территорий, составит 1,9 га. Эта работа займет ещё около четырёх месяцев. После создания объединённого участка его потребуется передать в областную собственность, как того требует закон, чтобы появилась возможность выделить средства регионального бюджета на строительство поликлиники для взрослых жителей. – Теоретически участок можно расширить, но для этого потребуется снести ещё три стоящих неподалеку деревянных дома. Однако они ещё не внесены в программу расселения. Процедура расселения и сноса занимает длительное время, поэтому имеет смысл построить детскую поликлинику на другом участке, если есть такая возможность, – отметила и.о. заммэра. Евгений Стекачёв подчеркнул, что сейчас пациенты обеих поликлиник вынуждены терпеть неприемлемые условия. В то же время в муниципальной собственности находится объект в полуразрушенном состоянии, который занимает подходящий земельный участок. Речь идёт о бывшем кинотеатре «Чайка». Сейчас его вынуждено содержать акционерное общество «Управление капитального строительства города Иркутска», которому здание было передано в оперативное управление. Само предприятие при этом обременено многомиллионными долгами и находится в предкризисном состоянии. По информации АО «УКС», налог на имущество составляет 196 тысяч 125 рублей в квартал, расходы на охрану до 1 января 2020 года составляли 10 тысяч рублей в месяц. Текущий ремонт по закрытию контура здания стоит 30 тысяч рублей в год, амортизация – 666 тысяч 670 рублей в год. – Сегодня мы еще раз убедились в том, что в таком виде использовать здание нельзя. На мой взгляд, вердикт однозначен: сносить. Его состояние не выдерживает никакой критики. Свою позицию по этому вопросу уже озвучили исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов. Мы получили поддержку. Качество оказания медицинских услуг в городе ниже ожидаемого, и мы не можем упустить возможность его повысить. Задача муниципалитета – построить здесь большую, современную поликлинику для детей. Она будет в шаговой доступности от учреждения на улице Шмидта, куда иркутяне привыкли водить детей, – сказал Евгений Стекачёв. В завершение выезда депутаты осмотрели ДК «Юбилейный», который предлагается в качестве возможного варианта под размещение Молодёжного центра. Он находится в собственности Российской Академии Наук. С Иркутским научным центром СО РАН планируется провести переговоры о возможности передачи ДК из федеральной собственности в муниципальную, а также использования свободных площадей здания с указанной целью. Депутаты ищут и другие площадки для досугового учреждения. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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