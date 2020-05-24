Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии заявил, что вколол себе вакцину от COVID-19, которую они разрабатывают

Москва, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вколол себе вакцину от коронавируса, которую создают в центре. Об этом сообщают argumenti.ru .

Вакцину решили испытать на себе не только директор центра, но и другие участники исследовательской группы.

– Это не испытание. Это самозащита для того, чтобы мы могли дальше продолжать эту работу. Потеря любого сотрудника приведёт к задержке этой работы. Зная, что они (сотрудники) разрабатывают, они совершенно осознанно пошли на этот шаг. И я себе тоже сделал прививку! Маску я одеваю, потому что так положено. Меня можно не опасаться, – рассказал Александр Гинцбург.