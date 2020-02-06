Диспансеризацию в 2019 году прошли более 557 тысяч жителей Иркутской области

Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области растет количество людей, проходящих диспансеризацию. В 2019 году проверили свое здоровье более 557 тысяч человек, сообщил на пресс-конференции 6 февраля главврач Иркутского областного центра медпрофилактики Александр Селедцов.

Он пояснил, что в предыдущем году диспансеризацию прошли около 350 тысяч человек, а в 2020 году планируется осмотреть более 583 тысяч жителей Приангарья.

– Повышать охват населения нам помогают информационные кампании в соцсетях и СМИ, идет помощь от представителей администраций населенных пунктов, медицинских и страховых компаний. Утвержден график осмотров, для работающих людей предусмотрены часы приема вечером по будням, а также первая половина субботы, – рассказал Александр Селедцов.

По итогам диспансеризации 2019 года в Иркутской области обнаружено около 44 тысяч новых случаев различных заболеваний. Лидируют болезни системы кровообращения – гипертония, ишемическая болезнь сердца – более 10 тысяч 800 случаев. Кроме того, было выявлено более 2 тысяч новых случаев болезней органов дыхания. Также в числе распространенных выявляемых заболеваний – сахарный диабет (471 случай) и онкология (167 случаев).

Замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая напомнила, что диспансеризацию следует проходить взрослым раз в три года, а начиная с 40 лет – ежегодно. Первый этап осмотра включает в себя прием терапевта, флюорографию, измерение давления и сахара в крови, а также ЭКГ. По его итогам уже могут назначить дополнительные обследования у узких специалистов.

По словам Елены Голенецкой, на второй этап в среднем выходят 30-35% жителей Иркутской области, прошедших первичную диспансеризацию.

Желающим проверить свое здоровье, кстати, достаточно обратиться, например, в регистратуру своей поликлиники с паспортом и полисом ОМС – там выдадут анкету и направят в кабинет диспансеризации. Информация о графике его работы, а также все подробности прохождения осмотра размещены на сайтах поликлиник и информационных стендах внутри самих учреждений.

Процедура бесплатная. Раз в три года работающие граждане имеют право на один свободный оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. Медицинское учреждение выдает справку, подтверждающую, что человек действительно проходил обследования.

Под диспансеризацию в 2020 году попадают следующие года рождения: 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, а также все граждане старше 40 лет (согласно приказу Минздрава РФ от 6 мая 2019 года).