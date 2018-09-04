Длительные визы для всех желающих: где российским туристам легче всего получить нужный шенген?

Российская Федерация, 05.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Выбирая хорошее место для отдыха, важно думать не только о тёплых пляжах, красочных фестивалях и величественных достопримечательностях, с которыми вы вскоре познакомитесь поближе, но и о таких простых и необходимых формальностях как оформление визы. Получить такой разрешительный документ на короткий срок обычно не составит труда. Например, виза на Мальдивы для россиян на срок до 30 дней оформляется прямо по прибытию в страну без особых сложностей. Но что делать, если требуется оформить визу на более длительный срок? Об этом подумали в РАНХиГС, позвали профессионалов по работе с шенгенскими визами с портала VISAbility.ru и решили проверить, какие страны охотнее всего выдают длительные визы нашим соотечественникам. Они провели онлайн-исследование, которое показало, что россияне чаще всего подавали документы на визу в консульства Испании и Финляндии – 15,6% респондентов предпочти эти страны для долгих путешествий. Италия заняла второе место с 14,8% опрашиваемых, а Франция и Греция остались на третьем месте, заработав 10,7%. «Длинный» мультишенген удалось получить почти половине респондентов. У 28,8% из них в руках оказалась двухлетняя виза, 28% получили годовой шенген. Оставаться за границей целых три года получится у 13,5% опрошенных, а около 10% оформили полугодовую визу. Самый длительный, пятилетний шенген, получили всего 7,6% респондентов. Охотнее всего на длительный срок россиян к себе пускали следующие страны: Испания, Финляндия, Греция, Италия, Германия и Франция. При этом Испания обогнала остальные страны в выдаче годовых шенгенов. Из всех тех, кто хотел получить разрешительный документ в этой стране, целых 63% получили годовую визу. В Италии этот показатель оказался на втором месте – 41% годовых виз среди всех путешественников. В Финляндии 63% респондентов получили двухлетнюю визу. Шенген на три года был популярен в Греции, о чём рассказали 59% опрашиваемых. А вот Франция реже всего отказывала нашим соотечественникам в пятилетних визах. Так и получается, что выбирать страну для путешествий и тем более работы надо не столько по милым глазу достопримечательностям, сколько по иностранному гостеприимству. Впрочем, для короткого отдыха посреди отпуска подойдёт почти любой вариант – лишь бы не захотелось остаться в чужой стране подольше. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.