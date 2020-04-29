Для геймеров вводят ограничения на азартные игры

Интернет, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На период карантина онлайн-казино стали гораздо популярнее. Сейчас многие рассматривают азартные игры как хороший способ развлечься и даже подзаработать немного денег. Несмотря на это, на просторах интернета есть сайты мошенники, которые завлекают игроков щедрыми бонусами и в конечном итоге оставляют их ни с чем. Чтобы этого не произошло, лучше заранее изучить рейтинги онлайн-казино и выбрать наиболее предпочтительное, это можно сделать здесь igra.vse-onlinecazino.com. Из-за пандемии COVID-19 игорные сайты пользуются большим спросом, поэтому власти разных стран стараются принять меры для защиты своих граждан в такое непростое время. В Швеции для операторов онлайн-гемблина ввели временные правила, направленные на улучшение безопасности потребителей и защите их прав. Однако представители Европейской ассоциации азартных игр и ставок (EGBA) сомневаются в эффективности принятых мер. Они считают, что новые требования не могут в должной степени защитить пользователей казино, кроме того, это может привести к ухудшению ситуации. Новые правила вступят в силу уже с июня и будут действовать до конца этого года. Временно гемблинг-операторам нельзя предоставлять своим клиентам крупные бонусы и введены ограничения на траты. Теперь пользователи не могут ставить более 5 тысяч крон в неделю. Чтобы снизить игорную зависимость, власти решили сократить длительность гемблинг-сеансов. Предполагается, что размер теоретического процента возврата игрокам также будет пересмотрен. По мнению EGBA такие нововведения приведут к оттоку пользователей, большинство из которых начнёт пользоваться нелегальными операторами. Зависимость нередко приводит к депрессиям и тяжелому финансовому состоянию из-за образовавшихся долгов казино. Чаще всего ей подвержены эмоциональные люди неспособные контролировать нахлынувшие чувства. Со временем они становятся раздражительными и стараются больше времени провести за игрой. Самостоятельно справиться с лудоманией очень сложно и такие игроки нуждаются в квалифицированной помощи специалистов. Власти Швеции рассматривали и полное прекращение работы онлайн-казино на время пандемии, чтобы уберечь население от негативного влияния гемблинга, но ограничились перечисленными требованиями. Проводится и дополнительное информирование о возможных рисках и последствиях азартных игр, чтобы уберечь людей от дальнейших проблем. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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