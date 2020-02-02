ТЕМЫ
Архив
< Февраль 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Сегодня
Общество
03.02.2020

Для Иркутского района планируют приобрести передвижной ФАП

Иркутский район, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) предлагают приобрести для решения вопроса доступности медицинской помощи для жителей Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЗС.

Особенностью территории является прирост населения – как естественный, так и связанный с миграционными процессами. В связи с этим социальные объекты, больницы и школы, серьёзно перегружены. Жители населённых пунктов, приближенных к Иркутску или Шелеховскому району, часто получают медицинские услуги там. Однако часть населения, особенно в отдалённых территориях, не прикреплена ни к какой поликлинике.

В поселениях не хватает фельдшерско-акушерских пунктов, в прошлом году их было построено меньше, чем планировалось. Выходом из данной ситуации администрация района считает приобретение передвижного ФАПа. И.о. министра здравоохранения Наталия Ледяева пообещала, что он будет приобретен, также для улучшения качества услуг будут открываться кабинеты врачей общей практики.

Однако также ощущается серьёзная нехватка фельдшеров – сейчас ставки вакантны в 17 фельдшерско-акушерских пунктах, не хватает и врачей, особенно узких специалистов. По словам представителя администрации Иркутского района Екатерины Михайловой, район не в силах решить вопрос с предоставлением жилья медикам, в связи с чем предлагается рассмотреть вопрос строительства кооперативного жилья для врачей и учителей. Ещё один важный вопрос – отсутствие аптечных пунктов в отдалённых посёлках.

Заместитель министра здравоохранения Елена Голенецкая отметила, что укомплектованность врачами в Иркутском районе составляет 74%, средним медперсоналом – 70%, эти показатели выше среднеобластных. Вместе с тем, действительно, не хватает медицинских объектов, с учетом обширной площади района и разбросанности населённых пунктов.

Планируется также организовать и передвижные аптечные пункты. Для повышения кадровой обеспеченности в конце прошлого года был направлен запрос в министерство здравоохранения с просьбой увеличить целевой набор в Иркутском медуниверситете, также планируется увеличить набор на бюджетные места в медицинских колледжах. Кроме того, будет запущена программа переподготовки медсестер, которые смогут освоить профессию фельдшеров.

Заместитель председателя комитета по здравоохранения ЗС Артём Лобков напомнил, что несколько лет назад Законодательное собрание Иркутской области внесло изменения в закон, позволившие выделять средства областного бюджета на создание условий для привлечения медицинских кадров, в первую очередь, обеспечение жильем. Депутат Галина Кудрявцева, представляющая в областном парламенте Иркутский район, обратила внимание на вопрос нехватки медиков в школах, которые в территории, к тому же, переполнены.

Тэги:
 
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Другие новости раздела «Общество»:
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников03.02.2020
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Для Иркутского района планируют приобрести передвижной ФАП03.02.2020
Иркутский район, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) предлагают приобрести для решения вопроса доступности медицинской помощи для жителей Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЗС.
Четверо пассажиров с рейса Пекин-Иркутск госпитализированы с высокой температурой03.02.2020
Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Четверо пассажиров, прибывшие 3 февраля в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Школа Победы»: юные ангарчане снимут видеосюжеты о Великой Отечественной войне03.02.2020
2020-02-03-03-41-36
Ангарск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске в рамках проекта «Школа Победы» для учеников местных образовательных учреждений организуют просмотры и обсуждения фильмов о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ангарской администрации.
Ёж Рэмбо из Иркутского зоосада предсказал жителям Приангарья теплую и раннюю весну02.02.2020
2020-02-02-15-44-17
Иркутск, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - День Ежа прошел 2 февраля в Иркутском зоосаде. Главным событием этого праздника стало гадание на весну. Европейский еж по кличке Рэмбо, живущий в зверинце, выдал самые благоприятные метеорологические сводки: до окончания холодов осталось совсем недолго, сообщает пресс-служба зоосада.
«Огонь в глазах и улыбка на устах»: HeadHunter собрал нескучные цитаты из иркутских вакансий02.02.2020
Иркутская область, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - HeadHunter собрал яркие и креативные цитаты из вакансий, в разное время опубликованные работодателями в Иркутской области.
Нижнее белье: модные цвета и особенности выбора 02.02.2020
Российская Федерация, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Иногда публичные люди занимаются не только выбранным ремеслом. Например, представители шоу-бизнеса открывают свои рестораны, косметические салоны, разрабатывают линии одежды, обуви, стильных аксессуаров и т.д. Не отстает от таких деятельных современников и супермодель Эмили Ратаковски. Двадцативосьмилетняя красавица, кроме покорения подиумов, уже некоторое время занята продвижением собственной марки нижнего белья. Дебют в продвижении ее одежды начался с купальников. Это было в 2017 году. А затем модель решила расширить коллекцию, включив туда майки и нижнее белье.
2ГИС выяснил, кухни каких народов популярнее всего в Иркутске02.02.2020
Иркутск, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - 2ГИС изучил все точки общественного питания в Иркутске и выяснил, кухни каких народов популярнее других в столице Приангарья.
Иркутян приглашают на литературно-исторические чтения «Сибиряки под Сталинградом»01.02.2020
Иркутск, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 4 февраля в 16.00 пройдут литературно-исторические чтения «Сибиряки под Сталинградом».
У всех пассажиров, прилетающих из Китая в Иркутск, проверяют температуру и анализы01.02.2020
Иркутская область, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора на борту самолета провели термометрию всех пассажиров, прилетевших 1 февраля рейсом Санья-Иркутск из Китая.
В Тулуне закрыли последний пункт длительного размещения пострадавших от наводнения01.02.2020
Тулун, 01.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне прекратил деятельность последний пункт длительного размещения граждан, пострадавших от наводнения прошлым летом. Пункт был развернут на базе аграрного техникума.
GambleAware запустила онлайн-платформу для уменьшения проблемного гемблинга31.01.2020
gambleaware-
Интернет, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Благодаря круглосуточной работе онлайн букмекерских контор, делать ставки на спорт можно в любое время. Официальная страница Париматч содержит несколько рубрик для лучшей навигации по сайту. Здесь можно узнать не только предлагаемые коэффициенты ставок, но и информацию по акциям, правила и важные сведения о букмекере. К слову, старая версия Париматч была менее привлекательного дизайна. В ней было мало рубрик и много рекламных блоков. Поэтому разработчики постарались усовершенствовать интерфейс и упростить работу с сайтом.
Сергей Сокол вручил награды победителям конкурса памяти дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова31.01.2020
Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Итоги традиционного конкурса, посвященного памяти дважды Героя Советского Союза, генерала армии Афанасия Белобородова, подвели в Законодательном собрании Иркутской области.
Альтернативное мясо и чай: Новые веяния в ресторанном бизнесе в 2020 году31.01.2020
----------2020-
Российская Федерация, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На динамично развивающийся рынок ресторанного бизнеса в России влияют и глобальные тенденции, и тенденции, зарождающиеся в разных уголках нашей необъятной страны. По мнению экспертов, этот рынок, достаточно сложный из-за большого числа различных направлений и сегментов, переживает сегодня множество изменений.
В Иркутской области в 2020 году восстановят 25 воинских захоронений31.01.2020
Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2020 году планируют восстановить 25 воинских захоронений.
Более 300 человек приняли участие в «Слёте отцов» Иркутска31.01.2020
Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Иркутского форума образования – 2020 «Время решений и действий» в областном центре состоялся Слёт отцов. В нем приняли участие более трехсот родителей учащихся школ и воспитанников детских садов Иркутска.
В Испании пересмотрят правила регулирования казино30.01.2020
2020-01-30-12-46-30
Испания, Российская Федерация, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игра в онлайн-казино тоже имеет риски, как и в наземных заведениях, но она более доступна и удобна в использовании. Те, кто не готов тратить собственные сбережения, могут играть в бесплатные версии игровых автоматов. Для новичков это отличная возможность изучить принцип игры и сделать выводы по отдаче слота.
СМИ: Минздрав и Роспотребнадзор назвали лекарства для лечения коронавируса31.01.2020
Москва, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор разработали временные методические рекомендации, в которые включили три лекарственных препарата для лечения инфекции коронавируса у взрослого человека. Об этом сообщают argumenti.ru.
Иркутян 10 февраля зовут в «Аистёнок» на дискуссию о том, может ли детский театр быть одновременно театром для взрослых30.01.2020
2020-01-29-12-13-02
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян 10 февраля приглашают в театр кукол «Аистёнок» на дискуссию кочующего пространства Института человека «Хочешь поговорить об этом?». Предполагается побеседовать о том, может ли детский театр быть одновременно театром для взрослых.
СМИ: ученые назвали три важных условия для хорошего сна30.01.2020
Москва, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ученые назвали несколько научных методов, которые помогут быстро заснуть, а сам сон сделают долгим и крепким, пишут argumenti.ru.
Единороссы Приангарья организовали мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда29.01.2020
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках партийного проекта «Историческая память» партийцы местных отделений партии «Единая Россия» проводят в Приангарье мероприятия, приуроченные ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Виталий Барышников заявил, что Иркутску придется выдержать серьезную конкуренцию при получении звания «Город трудовой доблести»29.01.2020
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Виталий Барышников заявил, что Иркутску придется выдержать серьезную конкуренцию при получении звания «Город трудовой доблести». Этот вопрос рассмотрели на депутатских слушаниях 29 января в рамках подготовки города к 75-летней годовщине Великой Победы.
Решается вопрос тотального отлова бездомных собак в Иркутске к чемпионату мира29.01.2020
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На совещании в правительстве Иркутской области рассмотрят вопрос решения проблемы тотального отлова безнадзорных собак в областном центре к чемпионату мира по хоккею с мячом, который пройдет в марте 2020 года.
В Иркутскую область поступили юбилейные награды ко Дню Победы29.01.2020
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутскую область поступили юбилейные награды ко Дню Победы. Об этом на депутатских слушаниях рассказал вице-мэр Иркутска, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников.
МЧС предупреждает жителей Иркутской области об ухудшении погоды 30 января29.01.2020
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 30 января утром и днем местами в западных и северных районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с, снег, метели. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Роспотребнадзор: более чем на четверть снизилось число отравлений спиртосодежащей продукцией в Приангарье29.01.2020
2020-01-29-04-56-44
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Иркутской области количество отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось на 26,5%. Всего за год в регионе было зарегистрировано 3733 случая острых отравлений химической этиологии, что на 12,9% ниже 2018 года (4285 случаев).
Прием по соцвопросам провели в Иркутской общественной приемной «Единой России»29.01.2020
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Прием граждан по личным вопросам провела заместитель управляющего ИРО Фонда социального страхования РФ Ирина Ковтун в Иркутской региональной общественной приемной партии «Единая Россия».
Иркутский зоосад 2 февраля приглашает на «День Ежа»29.01.2020
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоосад 2 февраля приглашает жителей и гостей областного центра на праздник «День Ежа».
Наталия Ледяева: на территории РФ случаев заражения коронавирусом не выявлено29.01.2020
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Как на территории Иркутской области, так и в целом по России не выявлено ни одного случая заражения коронавирсной инфекцией.
Анод Reflex и немного о нагревателях немецкой компании28.01.2020
-reflex-
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Водонагреватели немецкой компании Reflex сочетают функциональность, безупречное качество, высокую производительность и экономное потребление энергии. Продолжительный срок службы достигается благодаря использованию прочной стали и особым покрытиям наружной и внутренней поверхности бака. Важную роль в увеличении ресурса водонагревателей играет анод Reflex. Он не требует обслуживания и обеспечивает защиту емкостей от появления коррозии.
Депутат Госдумы Александр Якубовский добился привлечения к ответственности виновного в произволе сотрудника полиции в Якутии29.01.2020
Якутия, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По итогам запроса депутата Государственной думы, члена фракции «Единой России», руководителя рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков Александра Якубовского к ответственности был привлечен майор полиции, виновный в превышении должностных полномочий в отношении пенсионера, ветерана труда и кавалера ордена «Знак почета», старейшины юкагирского народа Дмитрия Бегунова.
Биологи заявили, что эпидемия коронавируса только начинается29.01.2020
Интернет, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Китайские биологи из Академии наук КНР начали исследование генома коронавируса 2019-nCoV и пришли к неутешительным результатам.
Не реагировать нельзя, дорабатывать надо: в Иркутске обсудили новый законопроект о домашнем насилии28.01.2020
2020-01-28-09-51-11
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в органы полиции в 2019 году поступило более тысячи заявлений о домашнем насилии. На бытовой почве было совершено 47 убийств, в 231 случае жертвы получили тяжкий вред здоровью. Побои и насильственные действия в семье в России – явление, к сожалению, не редкое. Законопроект, призванный снизить количество таких преступлений, уже рассматривается на федеральном уровне. Но документ требует доработок, считают иркутские эксперты.
В Иркутской области около 600 детей страдают онкологическими заболеваниями28.01.2020
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по итогам 2019 года около 600 детей страдают онкологическими заболеваниями. Об этом на пресс-конференции 28 января сообщила врач-детский онколог отделения психологии Иркутской детской областной больницы Светлана Ованесян.
На ВСЖД принимают меры по предупреждению распространения коронавируса 28.01.2020
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На вокзалах приграничных дорог, в том числе – Восточно-Сибирской – проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия в связи с угрозой коронавируса.
Читать все новости раздела «Общество»
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске