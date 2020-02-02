Для Иркутского района планируют приобрести передвижной ФАП

Иркутский район, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) предлагают приобрести для решения вопроса доступности медицинской помощи для жителей Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЗС.

Особенностью территории является прирост населения – как естественный, так и связанный с миграционными процессами. В связи с этим социальные объекты, больницы и школы, серьёзно перегружены. Жители населённых пунктов, приближенных к Иркутску или Шелеховскому району, часто получают медицинские услуги там. Однако часть населения, особенно в отдалённых территориях, не прикреплена ни к какой поликлинике.

В поселениях не хватает фельдшерско-акушерских пунктов, в прошлом году их было построено меньше, чем планировалось. Выходом из данной ситуации администрация района считает приобретение передвижного ФАПа. И.о. министра здравоохранения Наталия Ледяева пообещала, что он будет приобретен, также для улучшения качества услуг будут открываться кабинеты врачей общей практики.

Однако также ощущается серьёзная нехватка фельдшеров – сейчас ставки вакантны в 17 фельдшерско-акушерских пунктах, не хватает и врачей, особенно узких специалистов. По словам представителя администрации Иркутского района Екатерины Михайловой, район не в силах решить вопрос с предоставлением жилья медикам, в связи с чем предлагается рассмотреть вопрос строительства кооперативного жилья для врачей и учителей. Ещё один важный вопрос – отсутствие аптечных пунктов в отдалённых посёлках.

Заместитель министра здравоохранения Елена Голенецкая отметила, что укомплектованность врачами в Иркутском районе составляет 74%, средним медперсоналом – 70%, эти показатели выше среднеобластных. Вместе с тем, действительно, не хватает медицинских объектов, с учетом обширной площади района и разбросанности населённых пунктов.

Планируется также организовать и передвижные аптечные пункты. Для повышения кадровой обеспеченности в конце прошлого года был направлен запрос в министерство здравоохранения с просьбой увеличить целевой набор в Иркутском медуниверситете, также планируется увеличить набор на бюджетные места в медицинских колледжах. Кроме того, будет запущена программа переподготовки медсестер, которые смогут освоить профессию фельдшеров.

Заместитель председателя комитета по здравоохранения ЗС Артём Лобков напомнил, что несколько лет назад Законодательное собрание Иркутской области внесло изменения в закон, позволившие выделять средства областного бюджета на создание условий для привлечения медицинских кадров, в первую очередь, обеспечение жильем. Депутат Галина Кудрявцева, представляющая в областном парламенте Иркутский район, обратила внимание на вопрос нехватки медиков в школах, которые в территории, к тому же, переполнены.