Для иркутской горбольницы №1 купят ангиограф

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Для Иркутской городской больницы №1 в ближайшее время планируется приобрести ангиографический комплекс. Об этом 25 апреля во время секции по социальной политике третьего съезда депутатов дум муниципалитетов региона сообщила замглавы областного Минздрава Галина Синькова.

Она рассказала, что это будет сделано для того чтобы ориентировать ИОКБ, где имеется два таких комплекса, на работу с пациентами из области, в том числе близлежащих территорий.

Тема была затронута депутатом думы Ангарска Денисом Ягодзинским. Он выразил обеспокоенность ростом смертности местного населения по причине сердечно-сосудистых заболеваний: в медучреждениях города нет специального диагностического оборудования. Галина Синькова согласилась с тем, что Ангарску необходим свой ангиографический комплекс.

– У нас есть обращение частного предпринимателя, который арендует помещение на базе БСМП Ангарска. Сегодня Минздрав рассматривает вопрос целесообразности, а также – на каких условиях и на базе какого медучреждения разместить это подразделение, – отметила она.